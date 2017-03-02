三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）

(新增三星的评论及背景)

路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。

该公司称，关联企业三星重工业(010140.KS)的总裁Kim Jong-ho将转到三星电子领导该团队。新的团队主要负责提高产品质量和制造工艺。

“作为制造业顶尖专家的Kim Jong-ho总裁，将领导三星电子所有固定业务的产品质量与制造工艺改进工作，”三星在声明中称。

三星电子在去年10月因电池起火事件被迫停止Note7销售之后，希望重建消费者信心，上述决定就是该策略的最新举措。

三星电子预计将在4月推出新的旗舰机型--盖乐世S8智能手机。该公司承受着巨大压力，须确保新产品运行顺畅且安全。

竞争对手苹果(AAPL.O)在去年第四季超越三星，成为全球最大的智能手机生产商，Note7的失败估计导致三星电子损失了约6.1万亿韩元(53.5亿美元)的营业利润。

三星电子已承诺作出多项改进以确保产品安全，包括更加严格的电池测试，以及从最初的规划阶段就制定更加严格的标准。

Kim Jong-ho将向三星电子执行长权五铉直接汇报，他曾担任三星电子移动业务负责制造流程的主管。(完)