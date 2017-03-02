三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
(新增三星的评论及背景)
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
该公司称，关联企业三星重工业(010140.KS)的总裁Kim Jong-ho将转到三星电子领导该团队。新的团队主要负责提高产品质量和制造工艺。
“作为制造业顶尖专家的Kim Jong-ho总裁，将领导三星电子所有固定业务的产品质量与制造工艺改进工作，”三星在声明中称。
三星电子在去年10月因电池起火事件被迫停止Note7销售之后，希望重建消费者信心，上述决定就是该策略的最新举措。
三星电子预计将在4月推出新的旗舰机型--盖乐世S8智能手机。该公司承受着巨大压力，须确保新产品运行顺畅且安全。
竞争对手苹果(AAPL.O)在去年第四季超越三星，成为全球最大的智能手机生产商，Note7的失败估计导致三星电子损失了约6.1万亿韩元(53.5亿美元)的营业利润。
三星电子已承诺作出多项改进以确保产品安全，包括更加严格的电池测试，以及从最初的规划阶段就制定更加严格的标准。
Kim Jong-ho将向三星电子执行长权五铉直接汇报，他曾担任三星电子移动业务负责制造流程的主管。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
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