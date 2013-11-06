三星电子采取罕见措施以消除投资者疑虑

路透首尔11月6日 -三星电子(005930.KS)承诺将股息率提高一倍，大举投资新科技，并力图在移动市场上超越苹果(AAPL.O)，借以缓解投资者对其股价走软的担忧。

周三，这家全球智能手机、存储芯片和电视的领先生产商举行了一次罕见的会议，旨在安抚投资者，令后者相信其正在倾听对于低回报和资金运用不当的抱怨。

不过股东们似乎并不相信三星的回应，因三星股价下跌了逾2%，相比之下大盘.KS11则上涨0.1%。目前三星的市盈率为7,而苹果则为12。

这是三星八年来第二次举行分析师会议，在此之前其取得了一系列创纪录的获利，截至9月其现金储备达到了500亿美元，但其股价今年下挫了4.7%。

股东回报位于五年最低，2012年总体股东回报率降至5.1%，2007年时为15.8%，当年三星最后一次从市场回购股票。

“我们管理层的看法是，我们产品的估值倍数并未真实反映出我们的盈利增长和在IT领域的领袖地位，”财务长LeeSang-hoon在分析师会议上说道。

他表示，三星电子可能基于一个目标收益率来修改股息策略，并就股东回报采用更灵活的方式，承诺每三年评估一次，以确保能反映业务状况的变化。

他并未给出一个特定的目标股息率，而是说2013年派息将约为股价的1%，去年为0.5%。去年的派息水平引燃投资者的抱怨，称三星囤积现金。

Lee称，公司正在筹备500亿美元专用基金，用于策略性科技和并购领域的“重大投资”，暗示可能放松钱袋子，追逐移动科技领域的下一个热点。

**聚焦平板业务**

鉴于热卖的Galaxy系列高端智能手机成长放缓，三星表示将关注现今由苹果iPads主宰的平板业务。

“我们的平板销售今年已经大幅增长，因此我们准备迈出下一步，”三星联席执行长兼手机业务主管J.K. Shin称。

三星仍在平板市场稳坐第二把交椅。根据国际数据公司(IDC)，三星第三季平板业务的市场份额为20.4%，苹果为29.6%。三星智能手机的市场份额在7-9月升至35.2%的纪录高位，苹果的市占率则为13.4%。

保守假设，三星将把营销预算维持在去年的比例，即相当于营收的6.5%，今年的支出费用料将增长16%至142亿美元，与研发支出水平相当。

首席财务官Lee Sang-hoon估计，研发支出约为140亿美元。(完)

(编译 王洋/杜明霞/王翔琼；审校 田建华/高琦/隋芬)

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