三星电子向新创公司看齐 宣布多项企业文化改革措施

路透首尔3月24日 - 全球最大智能手机暨存储器芯片制造商三星电子 (005930.KS)周四宣布，计划采行类似新创公司的企业文化，在增长放缓之际，力图增加企业灵活度。

三星高管将立誓改变由上而下的文化，营造一个能够促进开放对话的工作环境。

三星电子也将缩减管理层级，增加业务部门主管与员工之间线上讨论的频率。

“我们的目标是改革我们的内部文化，拥有像新创公司般迅捷的执行速度，提倡开放沟通与持续创新，”三星电子在声明中表示。

由于智能手机获利快速下滑，以及欠缺新业务来推动成长，三星电子一直面临改革其军事风格企业文化，以推动创新的压力，

部分现任与前任员工表示，全球员工超过30万人的三星电子要进行自我改造相当困难。分析师也表示，三星电子在试图改变的过程中，可能失去其执行迅速的硬件(硬体)公司的优势。

三星电子也表示，将减少不必要的内部会议，简化报告流程，藉此改善生产力，并提供员工训练，强化员工的“求胜精神”。

三星电子也将减少不必要的加班与周末工作，鼓励员工花时间陪伴家人或利用各种学习机会。(完)