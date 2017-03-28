三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机

欧股受希腊达成债务协议带动收高 但零售股续跌
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
盖乐世Note7因电池起火问题，于去年9月在全球范围召回，随后在10月停售，当时这款售价近900美元手机距发布仅两个月左右。后来的调查发现，由两家不同公司Samsung SDI和Amperex Technology供应的电池存在生产问题。
三星此前没有透露过计划如何处理这些回收手机。一位知情人士1月对路透称，该公司正在考虑可能出售盖乐世Note7翻新机，或重新利用召回手机的部分部件。
“至于盖乐世Note7作为翻新机还是租赁机，取决于与监管部门和运营商的协商情况，还有当地的需求情况，”三星在声明中称，并表示公司会相应的选择市场及发布盖乐世Note7翻新机的销售日期。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。