三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机

路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。

盖乐世Note7因电池起火问题，于去年9月在全球范围召回，随后在10月停售，当时这款售价近900美元手机距发布仅两个月左右。后来的调查发现，由两家不同公司Samsung SDI和Amperex Technology供应的电池存在生产问题。

三星此前没有透露过计划如何处理这些回收手机。一位知情人士1月对路透称，该公司正在考虑可能出售盖乐世Note7翻新机，或重新利用召回手机的部分部件。

“至于盖乐世Note7作为翻新机还是租赁机，取决于与监管部门和运营商的协商情况，还有当地的需求情况，”三星在声明中称，并表示公司会相应的选择市场及发布盖乐世Note7翻新机的销售日期。(完)