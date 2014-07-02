焦点：三星重组带来赚钱良机 投行使出浑身解数极力争取

焦点：澳洲将取消457临时工作签证 澳新国家民族主义升温
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路透香港/首尔7月2日 - 投资银行家们力图赢得为韩国三星集团服务的美差，三星目前准备进行重组，将公司指挥棒交给继承人；而投行单靠提供咨询，就能从中赚得超过1亿美元的咨询费。
身价高达4,070亿美元的三星帝国业务范围极广，涵盖从电子产品到金融服务的众多领域；在得知三星集团打算进行重组，有大量潜在交易等待安排后，外国和韩国投行纷纷派出自家的执行长和交易干将向三星毛遂自荐。
各银行高层对三星集团觊觎已久，众所周知它是亚洲支付佣金最多的企业之一。据知情消息人士称，花旗集团(C.N)执行长Mike Corbat去年曾亲赴韩国与三星管理层会面，上个月花旗亚太主管Stephen Bird也去过一趟韩国。
现在随着三星集团加快重组，韩国和外国投行纷纷组建大型团队，执行长们更是亲自拜访三星总部，提高对三星集团的研究广度，极力从三星争取利润丰厚的交易大单。
“三星集团简化架构能催生数百宗交易，”中信里昂证券韩国业务主管Shaun Cochran说。该券商6月16日就三星集团发表了一篇长达178页的报告。
除了简化复杂的业务网络外，重组还能降低三星集团继承人面临高达60亿美元的遗产税。
银行人士称，西方大型企业往往倾向于固定聘请一家银行，而三星则希望每一宗交易都有竞争，深信通过竞争能获得更好的服务。
根据咨询公司Freeman Consulting的数据，三星集团自2010年以来在费用方面的支出预计为1.67亿美元，在韩国名列第一，在除日本以外的亚洲市场排名第10。今年迄今，三星在费用方面的支出为2,100万美元，2013全年为1,300万美元。
银行人士预计，三星未来两年在费用方面的支出可能超过1亿美元。
浏览三星重组盛宴图表，请点选：link.reuters.com/rar32w
随着交易和撮合方面的收入萎缩，在亚洲的国际银行纷纷裁员，把重点放在向该地区少数几家持续有费用支出的企业进行交叉销售。
这使得三星这样的集团公司成为银行的头号目标。然而而三星即便按照投行的标准，要求也颇为严苛。
“与他们(三星)进行一个小时的会议，我们要做30个工时的准备才不会浪费他们的时间，”一家外资银行驻首尔的高管表示。
**庞大的三星王国**
自从72岁的掌门人李健熙5月住院治疗以来，三星似乎加快了重组的步伐。该集团2012年的营收占韩国名目国内生产总值(GDP)的四分之一还要多。
上月三星旗下一主要控股公司--三星爱宝乐园(Samsung Everland)宣布了上市计划，此前三星IT解决方案部门--Samsung SDS在5月也宣布了类似计划。
其他业务包括电池生产商--Samsung SDI Co对电子材料企业Cheil Industries Inc的收购，以及三星电子可能发行人民币计价债券。一位了解进程的消息人士表示，在该公司准备剥离非核心资产之际， 银行业者正在争取至少三项三星的委托。
银行未来两年内估计能赚到的1亿美元中，不包括提供外币或对冲等辅助业务，如果包含进来的话，金额还会更高。
“三星的做事风格是‘我们不会吝惜费用，我们要的是确保工作妥善完成’”一位参与上市安排的韩国银行家说。
三星发言人在电子邮件声明中称，集团不会就咨询费，或是附属企业挑选银行的程序细节置评。
**打动三星高层**
数位银行家表示，向三星毛遂自荐的银行必须先完成布置下来的交易任务，以此打动以三星附属企业管理层为首的委员会。他们还必须讨得三星继承人李在熔(Jay Y Lee)的欢心，李在熔负责监督集团重组，并且非常重视爱宝乐园(Everland)IPO等重要交易。
消息人士称，负责三星SDS首次公开发行(IPO)的银行，并不在爱宝乐园IPO的最后入选名单内，因为SDS管理层不希望这些银行家的精力被分散。
不出所料的是，韩国本地银行过去四年间也一直在争取从中分羹，三星集团自家的证券公司就赚得了总佣金的16%。
据Freeman Consulting和汤森路透数据，高盛(GS.N)估计赚得1,910万美元佣金，在外资银行中居第一位，占三星集团自2010年以来已支付总佣金的11%。
其它为三星服务的外资银行还包括花旗集团和摩根大通。花旗在约67个国家为三星提供现金管理和外汇服务。
“在如何处理银行关系方面，三星是韩国的典范，不偏袒任何一家公司，让大家都赚得到钱，但在执行质量方面却精益求精，”一家外资行在韩国的高层说。(完)
(编译 白云/李春喜; 审校 龚芳)
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