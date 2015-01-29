三星电子第四季获利符合预估 保守看待前景

路透首尔1月29日 - 全球最大智能手机生产商三星电子(005930.KS)周四公布，年度获利为三年来首次下降，因强劲的芯片业务获利未能弥补智能手机业务的疲弱。

半导体业务是个亮点，三星公布第四季营业利润为5.3万亿(兆)韩元

(合48.8亿美元)，与该公司本月初提出的5.2万亿韩元的获利预估差不多。

这一结果导致三星电子2014年获利为25万亿韩元，低于2013年创纪录的36.8万亿韩元，而且是自2011年以来最低，因该公司正在应对中国低价同业及满血复活的苹果(AAPL.O)的竞争。

“2015年全球业务环境的不确定性将增大，因为欧元区经济放缓，而且新兴国家出现金融风险，”三星在声明中称。

半导体业务获利为2.7万亿韩元，为逾四年来最高，帮助该公司从第三季营业利润下降60%的困境中回升。三星表示，市场对记忆体芯片需求稳健，另外系统芯片业务销售改善。

尽管这足以提振总体获利较前季改善，但移动部门仍令人担忧。第四季智能手机、平板电脑及其他移动设备的获利较上年同期下降64%，至1.96万亿韩元。

这是该业务获利连续第五个季度下滑。与之形成鲜明对比的是，苹果在截至12月27日的会计年度第一季共销售7,450万部iPhone手机，因其新款iPhone 6及6 Plus智能手机在假日购物季的销售创下纪录。

三星2014年营业利润中来自移动业务的比例从2013年的约70%降至约58%。

三星表示，第四季智能手机和平板设备出货减少，不过平均价格上升，归功于Galaxy Note 4的销售。三星并未公布智能手机销售数字。

根据研究机构Counterpoint，11月苹果在韩国的市场份额达到创纪录的33%，而且在中国市场也实现大幅增长，意味着苹果在成为市场领军者方面取得快速进展。

三星预计，受季节性因素影响，第一季智能手机和平板设备需求将继续下滑，尽管该公司推出Galaxy A等新的中端产品。

分析师预计，除非三星能够重新振兴移动业务，否则今年年度获利将连续第二年下滑。

三星称，将派发2014年末股息为每普通股19,500韩元，较2013年末股息13,800韩元增长41%。(完)

(编译 于春红/杜明霞；审校 张明钧/许娜)

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