三星电子第三季营业利润较上年同期大增82%

路透首尔10月29日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四公布，第三季获利较上年同期上升，为八个季度以来的首次，受芯片销售强劲及其智能手机业务温和增长带动。

三星电子公布，第三季营业利润跳增82%至7.4万亿韩元(64.6亿美元)，10月初的预估为7.3万亿韩元，上年同期则为4.1万亿韩元。营收增长8.9%，至51.7万亿韩元。