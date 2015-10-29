三星电子第三季营业利润较上年同期大增82%

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透首尔10月29日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四公布，第三季获利较上年同期上升，为八个季度以来的首次，受芯片销售强劲及其智能手机业务温和增长带动。
三星电子公布，第三季营业利润跳增82%至7.4万亿韩元(64.6亿美元)，10月初的预估为7.3万亿韩元，上年同期则为4.1万亿韩元。营收增长8.9%，至51.7万亿韩元。
移动部门获利从上年同期的1.75万亿韩元增至2.40万亿。(完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。