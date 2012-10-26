三星连续第四季刷新获利纪录 Galaxy手机功不可没

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
* 第三季营业利润为8.12万亿韩元,符合财测
* 手机部门获利5.63万亿韩元,占总获利69%
* 芯片部门第三季获利1.15万亿韩元,下滑28%
* 预计第四季DRAM供应过剩,但NAND供应偏紧
* 股价盘初下跌1.3%
路透首尔10月26日电---韩国科技大厂三星电子(005930.KS)公布获利74亿美元,为连续第四个季度刷新纪录高位,Galaxy系列手机热销抵销了记忆体晶片销售锐减的冲击.
不过获利连创纪录的情况可能在12月划下句点,明年获利成长甚至可能放缓更多,因电视市场迟滞,且高阶智能手机市场近来的高速成长将会放缓.根据汤森路透I/B/E/S,明年获利料将增长16%,低於今年73%的预计增幅.
"三星电子最大的隐忧是其智能手机增长势头将放缓.对三星来说,由於手机市场愈来愈饱和,且竞争将加剧,因此要维持这麽高的获利增幅将会很困难,"Hana Daetoo证券分析师Nam Dae-jong表示.
三星表示,7-9月营业利润几近较上年同期增长一倍至8.12兆韩元,齐平其稍早前的预估.
在几小时前,主要竞争对手苹果(AAPL.O)甫公布财报.三星电子并没有详列其第三季智能手机出货量,不过推估已飙升至5,800万支.苹果在9月21日推出其最新的iPhone 5,该公司表示7-9月已出货2,690万支iPhone手机.
欲浏览三星获利图表,请点选(r.reuters.com/myw53t)
**下一个热门**
虽然三星在手机销量方面超越苹果,但其市值仅为苹果5,780亿美元市值的三分之一.在智能手机业务料开始丧失动能,以及最大客户苹果寻求扩大供应商范围之时,投资者怀疑三星能否缩小与苹果之间的市值差距.
"三星拥有众多强劲的业务,如平板电脑、有机电激发光显示器(OLED)电视、微处理器芯片等,这些或将成为该公司下一个热门,推动其迈向更高层次,"NH Investment & Securities的分析师Lee Sun-tae在业绩公布前表示."但这些产品尚未完全准备就绪,难以像Galaxy一样拉动获利增长."
三星手机部门第三季获利增长逾一倍至5.63万亿韩元,受益於5月末推出的Galaxy S III的热销.据估计,三星在7-9月出货1,800-2,000万部Galaxy S III.手机业务在第三季整体获利的贡献率为69%.
但苹果iPhone、iPad及iPod的强劲销售势头亦帮助了三星,因其为这些畅销产品供应芯片、微处理器及平面显示屏.
不过,三星股价更为便宜--7.5倍的市盈率低於苹果的11.6倍,因其业务范围更加广泛,还包括利润微薄的洗衣机和电冰箱,令其更易受到疲弱的消费者支出的冲击.三星股价今年至今已经上扬24%,远超指标股指(KOSPI).KS115%的涨幅,但仅为苹果同期涨幅的一半.
"在平板电脑方面,三星将需要时间来缩小与苹果的差距.Galaxy Tab的吸引力不足以让销量超过苹果iPad."NH Investment分析师Lee说."有人担忧三星的获利或将在今年达到峰值.其手机业务增加盈利已经没有什麽空间了,而芯片和显示器业务的增长有限."
**新推动力**
三星现转而通过一系列新的移动产品来推进公司成长,例如使用微软(MSFT.O)新Windows操作系统的平板电脑Ativ.随着苹果转向其他供应商,三星也在为其显示屏(萤幕)和芯片产品寻找新客户.
DisplaySearch称,三星已停止为iPhone供应显示屏,也减少在iPad面板供应中发挥的作用,本季从上年同期的38%降到26%.苹果从三星为iPhone 5购买的记忆芯片数量也在下降,转向更多地依赖SK Hynix(000660.KS)和尔必达记忆体(Elpida Memory)的供应.
Bernstein分析师认为,从明年年底开始,苹果也将逐渐将三星排除在移动微处理器主要供应商的名单之外,转向三星的对手台积电(2330.TW).
"在最严重的'热战'情境中,我们认为风险可能高到占2013年每股盈利(EPS)的20%...最坏的可能就是三星被打个措手不及,晶圆厂产能无法满载,进而遭受高昂的闲置损失,"Bernstain在近期一份报告中指出.
**芯片价格下跌**
三星芯片部门第三季获利下降28%至1.15万亿(兆)韩元,因动态随机存取记忆体(DRAM)价格下跌.但NAND闪存芯片价格回升帮助抵消了这一疲势.
三星周五表示,预期DRAM供过於求的现象将持续到本季度,但NAND闪存芯片市场料将吃紧.
三星在电视机领域与索尼(6758.T)和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)相竞争,而在显示屏领域的对手则是LG显示器(034220.KS).
对三星来说有一个好消息,就是愈来愈多的电子厂商正改变产品结构,生产更多平板电脑和超薄笔电,而这些产品需要昂贵的平板显示屏、更为复杂的组装芯片及记忆体芯片.
"得益於移动风潮,主要的零组件市场正越来越紧俏.现在有很多信息技术(IT)企业生产平板电脑和超薄笔电,这将可修补零组件供应的失衡现象.以往这些供应都向苹果倾斜,因後者议价能力出众,"Kiwoom Securities分析师Kim Sung-in在三星财报出炉前表示.(完)
--编译 戴素萍/王兴亚/梁睿雪;审校 程琳/隋芬/李婷仪/徐文焰
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