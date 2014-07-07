焦点：三星电子面临获利下滑 接班问题费疑猜

图为一名使用手机的通勤者经过三星电子的手机广告。 REUTERS/Edgar Su

路透首尔7月7日 - 智能手机领导厂商韩国三星电子(005930.KS)面临获利连续三季下滑窘境，然而在低价机型比重升高、市场成长放缓、以及苹果(AAPL.O)准备推出iPhone 6的情形下，该公司获利恐将连四季衰退。

韩元兑美元KRW=升至六年新高更有如雪上加霜，让三星电子这家韩国龙头企业面临相当棘手的境地。根据汤森路透I/B/E/S调查，这家生产Galaxy智能手机的厂商预料将在周二表示，6月止当季获利可能下滑12.6%。

三星电子董事长李健熙5月心脏病发之后住院至今，包括三星电子副会长李在熔等三个孩子的接班计划仍不明朗。

“三星的好日子已过。过去三四年该公司获利增幅处于不正常的高档，如今正回到常态，”韩国科学技术院商学教授Chang Sea-Jin表示，他并写过“索尼vs三星”一书。

多位分析师表示，三星3月底推出的高端Galaxy S5手机销售不错，但不足以抵销中低端产品销售转弱的颓势。接下来的重大产品发表料为Galaxy Note 4，将在今年稍晚登场，但分析师多认为这不太可能是一个改变市场格局的产品。

三星电子进军Gear智能手表等可穿戴设备仍处于初步阶段，同时面临着苹果和其他企业的激烈竞争。这使得三星承受着利润率压力，而且短期内没有新的明确成长推动力。

Chang称，“三星的继承人没有魔杖，这不是在一两年内可以解决的问题。”

三星曾表示将提高股息，在本月稍后公布截至6月的三个月全面业绩时，料将公布计划细节。

这或将安慰那些今年迄今将三星股价推低约5%的投资者；该公司股价落后于韩股综合股价指数.KS11的持平表现。

一些分析师曾称，三星今年可能将回购股票，这是该集团与接班相关的重组工作的一部分。

Kiwoom资产管理公司基金经理Um Joon-ho称，“显然，派息好过什么也没有；但鉴于科技企业一直被外界视为成长股，我怀疑派息能有多大价值。”

三星的摇钱树--手机部门正经历市场增长放缓，以及华为[HWT.UL]和联想(0992.HK)等中国制造商的产品质量提升的压力。

欲浏览三星电子获利图表，请点击：reut.rs/1j2ZvlP

研究公司IDC预计，今年全球智能手机出货量增幅将自去年的39.2%放缓至19.3%，同时平均售价也料将下跌。

根据IDC数据，三星第一季市场份额自上年同期的31.9%下滑至30.2%。华为和联想则都扩大了市场份额。

分析师称，三星出货量受到中国运营商明显旨在促销较便宜的国产品牌手机的举措冲击。

“如果三星下调中低端产品的价格，则将损及短期获利，但他们的竞争对手也必须降价，而且可能无法盈利，”IBK Securities分析师Lee Seung-woo称。

“从中长期来看，这是一个给竞争对手施加压力的办法。”

**业绩预期**

三星财务长最近警告称，第二季业绩“不会太好”。

对此分析师表示认同。

汤森路透数据显示，6月中以来，38位受访分析师中有22位调降了获利预期。

一些分析师指出，中国4G移动服务占有率增长慢于预期，这影响了三星4-6月当季业绩。中国移动(0941.HK)公布，截至5月末有810万4G用户，距离年底时达到5,000万用户的计划还差得很远。

韩元升值也加剧了三星的困境。第二季韩元兑美元较上年同期平均升约9%。

汤森路透I/B/E/S调查的38位分析师平均预期为第二季营业利润为8.3万亿韩元(82.2亿美元)，低于上年同期的9.5万亿韩元，且为2012年第三季以来最低。

营收料按年减少约6%至54万亿韩元，为2009年采用IFRS会计标准以来首次下降。

全年来看，49位分析师预计三星营业利润下降约7%至34.2万亿韩元，为三年来首次下降。

尽管第三季业绩料较前季有所改善，但手机销量或仍受抑，因消费者等待苹果下一代iPhone上市再做决定。(完)

(编译 张明钧/于春红/许娜/李爽 审校 郑茵/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。