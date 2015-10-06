（更正）三星电子第三季料两年来首次盈利成长 手机业务仍困难重重

图为三星电子在新加坡进行的产品活动现场，人们在观赏Galaxy S6手机。 REUTERS/Edgar Su

(更正：因译文有误，标题改为“首次盈利成长”，非“首次盈利”)

路透首尔10月6日 - 全球最大手机生产商--韩国三星电子(005930.KS)调整智能手机产品线已一年有余，但尚未找到扭转市场份额及利润率下降的方法，这令该公司成长前景阴云密布，并让投资者失去耐心。

三星电子周三将发布业绩初估 ，市场预计在2014年第三季业绩低迷以来，该公司的季度获利将实现两年来的首次同比增长，但料低于前季，且移动业务利润率也将低于第二季。

三星为重振手机业务使出了浑身解数。在低端市场，该公司推出了面向印度等市场的新产品；在高端市场，三星将手机材质从塑料改为金属，并推出曲屏手机，在第二季其旗舰手机Galaxy S6销量低于预期后，下调了该手机的售价。

尽管这些措施提升了三星的利润，但在高端市场不足以从苹果(AAPL.O)手中重新夺回市场份额，在低端市场难敌中国厂商竞争，也不能说服投资者相信该公司将重回持续成长轨道。

“三星电子停滞不前，”IBK资产管理公司的基金经理Kim Hyun-su称，“该公司很难找到有效方法，为其智能手机创造新需求。”

据汤森路透数据，三星的预估市净率0.9倍，为2002年以来最低。该公司再度面临透过派发股息或回购股票向投资者返还部分现金的压力。截至6月末，三星拥有61.8万亿韩元(530亿美元)现金。

**移动业务困境**

接受汤森路透SmartEstimate访问的30位分析师预计，三星7-9月营业利润增长64%至6.7万亿(兆)韩元，这将是该公司自2013年第三季获利创下纪录以来首次实现增长。

苹果之外的其他智能手机生产商发现，除了价格，他们很难在其他层面竞争，因为新的硬件功能很快会被对手赶上。三星缺乏能激发消费者兴趣，而且不容易被复制的服务或软件产品，该公司寄望日前推出的支付服务Samsung Pay能帮助解决这一问题。

券商HMC Investment预计，三星第三季移动业务营业利润率从第二季的10.6%降至7.7%。虽然整体手机出货量可能增长，但HMC预计，低端手机占比上升，以及Galaxy S6机型降价将拖累利润率。

随着新高端手机的推出，三星的半导体业务可能连续第五个季度蝉联最挣钱业务。除了向自家设备提供芯片(晶片)外，三星还向苹果新款iPhone供应芯片。

由于缺乏强大的增长驱动力，三星面临提高资本回报的压力，以安抚不满的股东。

“股票回购至少能传递出公司重视投资者利益的讯息，”IBK的Kim说。

三星智能手机市占率图表：link.reuters.com/kat55w

三星移动业务利润率图表：link.reuters.com/bek64w (完)