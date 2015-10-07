韩国三星电子第三季获利初估高于预期

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透首尔10月7日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周三表示，7-9月当季营业利润可能较上年同期大增79.8%，超过预期。公司股价因而应声大涨。
三星电子在监管文件中表示，第三季利润初估为7.3万亿(兆)韩元(约合62.9亿美元)，为两年来首次季度获利增加，且为2014年第一季以来最高。汤森路透SmartEstimate对30位分析师的调查预估为6.7万亿韩元。
利润初估公布后，三星电子股价开盘涨4.1%。
分析师表示，智能手机获利可能较上年同期改善，部分归因于新款低端手机的推出，以及8月Galaxy Note 5手机问世。
半导体营收也预计强劲，受益于Galaxy Note 5和苹果(AAPL.O)旗下iPhone 6S等新款智能手机的推出。分析师还称，韩元贬值也可能提振三星电子获利。
三星电子表示，第三季营收初估为51万亿韩元，较上年同期增长7.5%。
不过，投资者仍谨慎看待三星获利前景，因移动部门利润率可能继续承压。
三星将于10月底公布第三季业绩全面数据。但HMC Investment上月在报告中预计，三星移动部门第三季营业利润率会从第二季的10.6%降至7.7%。(完)
(编译 许娜；审校 李婷仪)
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