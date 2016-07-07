（重发）三星电子初估第二季营业利润将创逾两年来最高

(重发以删除内文赘字，新增业绩细节和分析师评论)

路透首尔7月7日 - 韩国科技业巨头三星电子(005930.KS)周四表示，第二季营业利润或较上年同期增长17.4%，创逾两年来最高水平，因盖乐世S7智能手机销售强劲提振了手机业务获利。

三星电子在监管文件中表示，估计第二季度营业利润将达到8.1万亿(兆)韩元(70亿美元)，高于汤森路透调查中16名分析师平均预估的7.8万亿韩元。这是自2014年第一季录得8.5万亿韩元利润以来的最高水平。

“盖乐世S7智能手机销售强劲，以及中低端智能手机销量增加，增强了手机部门的市场影响力以及盈利能力，凸显出该公司智能手机的竞争力回升，”Eugene Investment & Securities在三星公布业绩预估前发布报告称。

三星电子要到7月底才会公布业绩细节，业绩初估公布前分析师称，在盖乐世S7销量强劲的背景之下，移动部门仍将连续第二季是最赚钱的部门。

一些分析师称盖乐世S7的4-6月出货量约为1,600万部，由于高价的曲面屏幕机型销量超过平面型，利润率可获得提振。

分析师并称，三星对手苹果(AAPL.O)及LG电子(066570.KS)等的销售表现并不亮眼，有助于三星减少行销支出。

三星电子称，第二季营收较上年同期可能增长3%至50万亿韩元，路透调查预估为51.4万亿韩元。(完)