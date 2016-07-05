焦点：三星电子第二季或取得两年多最佳业绩 因盖乐世S7销售火爆

2016年2月21日，西班牙全球移动通讯大会上展示的三星S7 （右）和S7 edge智能手机资料图。 REUTERS/Albert Gea

路透首尔7月5日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)料将发布两年多来最佳的季度获利初估，因为在旗舰智能手机盖乐世S7强劲销售带动下，移动业务获利飙升。

该公司将于周四发布第二季业绩初估，分析师预计在强劲的移动业务带动下，公司当季营业利润有望较上年同期跳升13%。

根据汤森路透所调查16位分析师的平均预期，三星电子料将公布4-6月当季营业利润7.8万亿(兆)韩元(68亿美元)，创下自2014年1-3月当季获利8.5万亿韩元以来最高水准。

根据调查，三星移动业务可能连续第二季成为获利最高的部门，获利料为4.3万亿韩元。三星第一季获利好于预期，并预期4-6月季度获利进一步上升。

“上半年Galaxy S7销售好于预期，半导体业务也比同业出色，”KTB Asset Management的Lee Jin-woo表示。他估计第三季和第四季获利也将保持强劲，介于7-8万亿韩元之间。

今年年初之前，三星智能手机受到苹果(AAPL.O)和中国华为[HWT.UL]在高低端市场两面夹击。但Galaxy S7机型刺激获利反弹，料拉动三星移动业务创下三年来首次年度获利增长。

一些分析师称，4-6月当季三星电子盖乐世S7手机出货量约为1,600万部，价格较高的曲屏手机销量超过普通屏手机，提高了利润率。苹果和LG电子(066570.KS)等竞争对手销售低迷，亦帮助降低了三星的营销支出。

韩国投资证券(KIS)在报告中称，“随着盖乐世S7手机效应消退，手机业务营业利润率将在第三和第四季下降，但营业利润将持续同比增长。”

在智能手机业务兴盛之际，三星芯片业务的季度获利却可能将跌至近两年最低点，因其他智能手机和个人电脑生产商的芯片需求疲弱。芯片业务去年是三星的获利主要来源。

但分析师称，动态随机存取记忆体(DRAM)芯片价格从上月起有些反弹迹象，以及三星凭借3D NAND芯片生产技术在高端固态硬盘市场的主导地位，暗示其芯片业务未来几个月将回升。

如欲浏览三星获利预估，请点选：tmsnrt.rs/23JLkmD

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