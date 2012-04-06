三星电子受益智能手机畅销 第一季营业利润预计创纪录

* 预估第一季营业利润5.8万亿韩元,市场预估为5.0万亿

* 估计首季营收为45万亿韩元

* 首季智能手机销量料为4,400万部--分析师

* 三星股价今年迄今已扬升25%

路透4月6日电---按营业收入计全球最大科技企业--三星电子(005930.KS)公布,估计1-3月营业利润达到创纪录高位的51.5亿美元,受Galaxy智能手机和Note产品畅销的提振.

三星未来几个月预计推出更多新产品以巩固市场地位,对抗苹果(AAPL.O)和其他厂商,其中包括升级版Galaxy S手机. 该公司去年荣登全球智能手机排名榜首位,市场份额接近20%,远高於2009年的仅3%.

三星电子1-3月营业利润将达到5.8万亿韩元,较上年同期增长近一倍,也高於汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估的5.0万亿韩元.该数据也超过上季5.3万亿韩元的前记录水平.

三星预计第一季营收为45万亿韩元.

三星周五公布1-3月业绩预估数据,将於4月27日公布详细的第一季财报.该公司是亚洲市值最高的科技企业,价值约1,910亿美元.

"获利情况属於很大意外,而营收符合预期,意味着手机业务的利润率强於预期,归功于Galaxy S和Galaxy Note等高端机型销售强劲."LIG Investment & Securities分析师Choi Do-yeon说.

"手机业务利润率估计超过20%,且来自该业务的利润亦超过4万亿韩元.这确实是非常精彩的业绩,而且未来几个季度可能有更多惊喜,因芯片等其他业务显示复苏."

根据路透对分析师的访查,三星第一季智能手机出货量料达到创纪录的4,400万部,较去年第四季增加近25%.

浏览三星与同业对比图表,请点选:(r.reuters.com/fyg88r)

浏览三星获利情况相关图表,请点选:(r.reuters.com/veb74s)

三星於10月底推出Galaxy Note,该高端产品迅速成为其核心利润来源.该产品的屏幕为iPad的一半,是迷你平板电脑兼手机.

Galaxy Note的销量已经超过500万部,令宏达电(2498.TW)、诺基亚NOK1V.HE和RIMRIM.TO面临的压力增加.

"Galaxy Note的销售情况非常好,成为三星新的赚钱机器,"Shinyoung Securities分析师Lee Seung-woo在三星周五公布业绩预估之前表示.

分析师预计,手机业务可能占三星总体获利的三分之二左右.

**胜利方程式**

尽管苹果为三星在智能手机领域的最大对手,但它也是三星最大的客户,为iPhone及iPad等产品大量采购三星的高阶显示屏幕及芯片.

麦格理分析师Daniel Kim在一份研究报告中指出,"三星自行生产应用处理器及AMOLED屏幕的整合业务模式,是其胜利方程式中最重要的部分,我们认为他人难以仿效."

HI Investment & Securities分析师Song Myung-sup预期在新版Galaxy S智能手机上市後,其市占率将会加速扩张.他说,"该公司智能手机成长势头将至少持续至第三季末."新版Galaxy S手机料於6月上市.

记忆体芯片事业的获利前景亦好转.日本尔必达记忆体诉请破产,促使其客户转向三星及SK hynix (000660.KS)采购用於智能手机及笔记型电脑的芯片.三星电子亦为全球最大记忆体芯片业者.

"第二季芯片合约价可能续涨,涨幅大概在10-15%,苹果及戴尔DELL.O等大型客户可能会因为尔必达破产而寻求增加进货."SK证券的分析师Choi Sung-jae表示.

三星电子股价今年以来涨幅已达25%,且在周三触及135.1万韩元(1,200美元)的历史新高.在此同时苹果股价已经大涨超过五成,市值升破5,820亿美元,为三星市值的三倍有余.(完)

--编译 肖群英/杜明霞/张明钧;审校 张涛

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