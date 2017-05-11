焦点：三星电子宣布人事调整 任命新的移动营销负责人和中国区负责人

焦点：英国央行总裁卡尼称目前不是升息时机
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。
路透首尔5月11日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四宣布，任命一名新的移动营销业务负责人以及一名新的中国业务负责人。这是其管理层洗牌规划的一部分，此规划旨在避免副会长被逮捕后公司的势头下滑。
但分析师们表示，这次人事调整更像是一个权宜措施，而不是一个长期策略。三星需要应对集团领导人李在镕缺席之后的影响。
“看起来三星在以尽可能小的幅度做出调整，以确保业务保持运转，”企业分析公司CEO Score的负责人Park Ju-gun表示。
三星宣布，执行副总裁Choi Kyung-sik晋升为移动部门的战略营销负责人，这是智能手机和电视等产品业务重组的一部分。Choi Kyung-sik的前任Lee Sang-chul被调任负责东南亚业务。
三星任命Kwon Kye-hyun为中国区业务负责人。在中国市场，三星面临来自华为、OPPO和Vivo等当地企业的竞争，其智能手机销售一直难以重振声势。
三星电子通常在年底宣布这类人事任命，但去年12月因卷入腐败丑闻而没有这样做。当时这起丑闻导致三星电子副会长李在镕遭到羁押，韩国前总统朴槿惠被捕。
“三星电子决定执行这些任命，认为如果我们进一步推迟的话，组织的新陈代谢将会下降，”该公司在一份公告中说，并称他们会“把不确定性降至最低”。
一名公司发言人说，包括现金奶牛半导体部门在内的其他高管任命将在稍后公布，没有提供具体日期。
**业绩料再缔新猷**
这家全球最大智能手机制造商今年获利料创纪录新高，因存储(记忆体)芯片市场热络，盖乐世S8智能手机旺销。三星股价今年以来涨幅已超过26%。
李在镕2月遭到逮捕至今对于财务的影响不大，但外界仍质疑三星将如何因应有关收购或投资新业务等决策问题，因这些决策通常需要经过李在镕的批准。
不过分析师多表示，只要获利继续滚滚而来，三星电子及其他关联企业可能会留住高阶主管层，在李在镕无法视事的情形下仅做微调。
三星电子表示，盖乐世S8手机的预订情况优于前一代，这意味着消费者已经对品牌产生忠诚度，尽管去年盖乐世Note 7手机频传失火事件。
不过中国仍是一大痛点。根据研究机构Counterpoint数据，2017年第一季，三星电子在中国这个全球最大手机市场上的占有率从上年同期的8.6%挫跌至3.3%。(完)
(编译 李春喜/张涛/张明钧; 审校 刘秀红/艾茂林/王洋)
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透上海6月20日 - “金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。