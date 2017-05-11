焦点：三星电子宣布人事调整 任命新的移动营销负责人和中国区负责人

路透首尔5月11日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四宣布，任命一名新的移动营销业务负责人以及一名新的中国业务负责人。这是其管理层洗牌规划的一部分，此规划旨在避免副会长被逮捕后公司的势头下滑。

但分析师们表示，这次人事调整更像是一个权宜措施，而不是一个长期策略。三星需要应对集团领导人李在镕缺席之后的影响。

“看起来三星在以尽可能小的幅度做出调整，以确保业务保持运转，”企业分析公司CEO Score的负责人Park Ju-gun表示。

三星宣布，执行副总裁Choi Kyung-sik晋升为移动部门的战略营销负责人，这是智能手机和电视等产品业务重组的一部分。Choi Kyung-sik的前任Lee Sang-chul被调任负责东南亚业务。

三星任命Kwon Kye-hyun为中国区业务负责人。在中国市场，三星面临来自华为、OPPO和Vivo等当地企业的竞争，其智能手机销售一直难以重振声势。

三星电子通常在年底宣布这类人事任命，但去年12月因卷入腐败丑闻而没有这样做。当时这起丑闻导致三星电子副会长李在镕遭到羁押，韩国前总统朴槿惠被捕。

“三星电子决定执行这些任命，认为如果我们进一步推迟的话，组织的新陈代谢将会下降，”该公司在一份公告中说，并称他们会“把不确定性降至最低”。

一名公司发言人说，包括现金奶牛半导体部门在内的其他高管任命将在稍后公布，没有提供具体日期。

**业绩料再缔新猷**

这家全球最大智能手机制造商今年获利料创纪录新高，因存储(记忆体)芯片市场热络，盖乐世S8智能手机旺销。三星股价今年以来涨幅已超过26%。

李在镕2月遭到逮捕至今对于财务的影响不大，但外界仍质疑三星将如何因应有关收购或投资新业务等决策问题，因这些决策通常需要经过李在镕的批准。

不过分析师多表示，只要获利继续滚滚而来，三星电子及其他关联企业可能会留住高阶主管层，在李在镕无法视事的情形下仅做微调。

三星电子表示，盖乐世S8手机的预订情况优于前一代，这意味着消费者已经对品牌产生忠诚度，尽管去年盖乐世Note 7手机频传失火事件。

不过中国仍是一大痛点。根据研究机构Counterpoint数据，2017年第一季，三星电子在中国这个全球最大手机市场上的占有率从上年同期的8.6%挫跌至3.3%。(完)