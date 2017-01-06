三星电子估计第四季获利同比增50%至逾三年最高（更新版）

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透首尔1月6日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五公布，第四季获利可能较上年同期大幅增长50%至逾三年来最高，超过预期，因记忆体芯片(晶片)和显示器销售强劲。
尽管营收略有下降，且三星估计由于盖乐世(Galaxy)Note7智能手机在10月停产，可能让公司获利减少21亿美元，但这份业绩初估仍很乐观。
这份财测暗示，三星在遭遇科技史上最严重的一次产品安全事故后，手机业务恢复的速度快于许多分析师预期，同时也反映出记忆体芯片价格稳步增长。
“在Note7手机停产后，三星仍然以S7等旧有智能手机取得强劲获利，”LS资产管理公司基金经理Kim Sung-soo称。
“这让我对盖乐世S8抱有期望。如果这些产品表现良好，预期三星今年的获利会创纪录。”
三星电子表示，10-12月获利初估为9.2万亿韩元(78亿美元)，为2013年第三季以来最高季度获利。初估值远高于汤森路透StarMine SmartEstimate对21名分析师调查预估的8.2万亿韩元，且高于每名分析师给出的预估。
一些分析师表示，韩元近期贬值或许也对获利有所提振，因该公司零部件销售通常以美元结算。韩元兑美元在第四季贬值8.8%。
投资者去年将三星股价推高43%，押注记忆体芯片和有机发光二极体(OLED)面板销售大增，将盖过Note7造成的不利影响，并推动10-12月当季和2017年全年获利强劲增长。
截止0152GMT，三星股价上扬1.52%，同期大盘指数.KS11涨0.22%。
三星电子要到1月底才会公布包括各个业务表现在内的业绩细节。该公司是全球最大的智能手机、电视机和记亿体芯片制造商。
分析师预计，三星芯片业务10-12月当季营业利润将达到4万亿(兆)韩元以上，归功于来自苹果(AAPL.O)等智能手机生产商和高端数据存储产品的需求强劲。
预计三星移动业务第四季获利将较前季反弹，并录得三年来首个年度升幅，因盖乐世S7智能手机销售良好。
三星电子称，第四季营收可能较上年同期下降0.6%至53万亿韩元。(完)
(编译 王兴亚/杜明霞/郑茵 审校 戴素萍/张荻/龚芳)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。