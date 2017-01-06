三星电子估计第四季获利同比增50%至逾三年最高（更新版）

路透首尔1月6日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五公布，第四季获利可能较上年同期大幅增长50%至逾三年来最高，超过预期，因记忆体芯片(晶片)和显示器销售强劲。

尽管营收略有下降，且三星估计由于盖乐世(Galaxy)Note7智能手机在10月停产，可能让公司获利减少21亿美元，但这份业绩初估仍很乐观。

这份财测暗示，三星在遭遇科技史上最严重的一次产品安全事故后，手机业务恢复的速度快于许多分析师预期，同时也反映出记忆体芯片价格稳步增长。

“在Note7手机停产后，三星仍然以S7等旧有智能手机取得强劲获利，”LS资产管理公司基金经理Kim Sung-soo称。

“这让我对盖乐世S8抱有期望。如果这些产品表现良好，预期三星今年的获利会创纪录。”

三星电子表示，10-12月获利初估为9.2万亿韩元(78亿美元)，为2013年第三季以来最高季度获利。初估值远高于汤森路透StarMine SmartEstimate对21名分析师调查预估的8.2万亿韩元，且高于每名分析师给出的预估。

一些分析师表示，韩元近期贬值或许也对获利有所提振，因该公司零部件销售通常以美元结算。韩元兑美元在第四季贬值8.8%。

投资者去年将三星股价推高43%，押注记忆体芯片和有机发光二极体(OLED)面板销售大增，将盖过Note7造成的不利影响，并推动10-12月当季和2017年全年获利强劲增长。

截止0152GMT，三星股价上扬1.52%，同期大盘指数.KS11涨0.22%。

三星电子要到1月底才会公布包括各个业务表现在内的业绩细节。该公司是全球最大的智能手机、电视机和记亿体芯片制造商。

分析师预计，三星芯片业务10-12月当季营业利润将达到4万亿(兆)韩元以上，归功于来自苹果(AAPL.O)等智能手机生产商和高端数据存储产品的需求强劲。

预计三星移动业务第四季获利将较前季反弹，并录得三年来首个年度升幅，因盖乐世S7智能手机销售良好。

三星电子称，第四季营收可能较上年同期下降0.6%至53万亿韩元。(完)