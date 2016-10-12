三星将第三季获利预估下调三分之一 量化Note7的财务影响（更新版）

(新增分析师评论)

路透首尔10月12日 - 三星电子(005930.KS)周三将第三季获利预估下调三分之一，以反映旗舰智能手机盖乐世Note7失败所带来的23亿美元损失，这次危机将成为科技业有史以来代价最高昂的产品安全失败案例之一。

三星周二宣布停止Note7生产和销售，并在今日将财务损失量化，将7-9月当季的营业利润预估从五天前预计的7.8万亿韩元下调到5.2万亿韩元(47亿美元)。

三星在声明中称，2.6万亿韩元(23亿美元)的获利预估下调，是为了反映永久停售Note7手机这一决定对营收和获利的影响。第三季营收预估也从之前的49万亿韩元下调到47万亿韩元。

最新获利估值较2015年第三季营业利润减少30%。

“没有人会料想到三星的最新估值数字，”Alpha资产管理的基金经理人C.J. Heo表示。“我们只能看明天市场如何反应。”

三星股价周三收低0.7%，公司是在韩股收盘后宣布调降业绩估值。

三星股价本周已下挫10%，恐将创下2012年5月以来最大单周跌幅，股价一度触及一个月低点149.4万韩元，因投资人担心Note7危机可能对三星声誉及获利造成长期性伤害。(完)