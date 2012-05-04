三星借力安卓成就霸业 但能否长相厮守？

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
路透5月3日电（记者 Jeremy Wagstaff）---三星电子(005930.KS)不仅是全球最大的智能手机制造商，还是谷歌(GOOG.O)推出的安卓（Android）操作系统的最大用户。但从某些方面看，这正是问题所在。
三星的迅速崛已令其处於两难境地。是冒险成为硬件商品制造商，像过去的电脑厂商那样，或将陷於利润率持续下降和操作系统开发商之间的狭窄空间？还是寻求进军移动生态系统呢？
Ovum首席分析师克里普斯（Tony Cripps）称，“这正是他们（三星）在思考的问题。他们是要成为一个强大的业者，还是乐于支持他人的生态系统呢？”
可以确定，三星并没有陷入任何麻烦中，也不可能很快碰到这类问题。该公司周四稍晚时候发布Galaxy S3，这是其智能手机旗舰产品系列的最新机型。市场研究公司Juniper Research预测，三星在本季度仍将是全球头号智能手机制造商。预计苹果将在第三季度左右推出iPhone的下一款升级机型。
Gartner驻印度的分析师古普塔（Anshul Gupta）称，“安卓已经让他们的表现不同凡响。”
但是也有人对三星提出异议。他们担心，该公司尚未解决自己的产品使用他人操作系统的核心矛盾。虽然获得谷歌免费安卓操作系统的使用许可，使三星节省了数以百万美元计的软件研发成本和许可费，但也令其益发依赖谷歌。
推广bada还是放弃？
目前，绝大多数三星智能手机使用安卓操作系统，但三星也表示致力於研发使用其他操作系统的手机，即实施多平台战略。分析人士指出，该战略迄今却始终处於不温不火的状态。
三星拥有一款名为bada的操作系统，但据市场研究公司Canalys称，该系统去年在全球智能手机市场所占的份额还不到3%，仅略胜於微软的Windows Phone，与在智能手机出货量中占据近半壁江山的安卓系统不可同日而语。
ABI Research驻新加坡分析师桑德斯（Jake Saunders）称，“他们（三星）已经设法力捧bada，但没有获得太多反响。”
三星计划推出更多款手机，并表示可能将bada整合到Tizen操作系统中，从而建立一个可提高两个系统兼容性的生态系统。三星急於要强调，安卓是这项战略的重要部分，但运行Windows和bada系统的手机具有同样的重要性。鉴於bada和Windows手机占三星手机总出货量不足5%，意味着该公司未来数月将更为重视bada和Windows手机业务。
鉴於三星对安卓的依赖程度，这些只能称得上小规模的举措。克里普斯称，三星亟需推出更宽泛的战略。“特别是在去年，该公司内部就发展方向提出了相当多的想法。”
研发生态系统
分析人士认为，三星若想完全避免与中兴(000063.SZ)和华为HWT.UL等公司在低端市场竞争，那麽就必须研发支持软件、内容、其他设备和包括所有厂商的生态系统。此举会令三星不可避免地与苹果、亚马逊(AMZN.O)、谷歌和微软竞争。克里普斯称，这些公司的业务模式不尽相同，但目标却是一致的，即要拥有消费者在线和移动体验的方方面面。
从某些方面看，三星在这方面已经做好了准备。
Rethink Technology Research的研究主任Caroline Gabriel称，“三星并不像HTC那样只是一家手机制造商，该公司具备创建可为电视、电脑、手机和媒体播放器提供内容和网络服务平台的潜力。”
三星已经采取了一些试探性举措，比如将其智能电视业务与内容供应商进行合作。
眼下，已经没人能否认这家公司取得的卓越成就。
克里普斯称，“目前的潮流无疑是向高端安卓设备发展，而三星明显是这方面的领袖，因此我认为该公司不会很快就面临危险。”
“更需关注的是三星未来五年的目标，及其为此做出的计划。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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