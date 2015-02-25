三星电子拟参与人民币兑换 料促进韩国离岸人民币发展

路透首尔2月25日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周三表示，准备开始人民币兑韩元的直接交易。这对首尔实现成为一个离岸人民币全球中心的雄心是一大促进。

该消息传出之际，韩国政府还宣布，希望在今年上半年之内与中国最终签署自贸协定，进一步表明两国间的关系增强。

韩国于去年12月成为全球第三个开展本币与人民币CNY=CFXS直接交易的国家，并计划在人民币离岸业务这一不断成长壮大的市场中夺取更大份额。

“这一进展令人振奋，因为该市场的薄弱环节之一，就是来自企业面的需求或供给偏低，”韩国企划财政部国际金融局局长Song In-chang表示。

“我希望三星电子参与该市场的计划将能带动其他企业加入，”他补充道。

三星在声明中称正“考虑开展韩元-人民币直接交易”。该公司未透露更多细节，但交易员表示此举将为市场带来很大提振。目前市场的交易仍为指定为做市商的银行所主导。

一本地银行的外汇交易员表示，“即便交易量很小，商业用途的真实供需情况也具有重大意义。”

长期看，人民币兑韩元将紧盯双方兑美元的汇率，但企业可以节约成本并降低汇率波动的风险。

韩国一直鼓励与中国有贸易往来的企业使用人民币或韩元代替美元进行结算，但实际交易规模仍然非常小。

尚不清楚三星自身能够产生多大的交易规模。公司通过外汇市场对总部和海外分支之间的直接交易进行结算。

另外，韩国周三表示，已经与中国完成双边自由贸易协定“初始化”进程，目标是今年上半年正式签署协议。

初始化进程标志着距离最终签署协议更进一步。两国领导人在去年11月宣布自贸区结束“实质性谈判”。

2014年韩国对华贸易顺差为550亿美元。据韩国央行，第四季3.6%的对华出口以及2.3%的从中国进口是以韩元或人民币进行结算。

当前，韩国尚未决定是否加入美国发起的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，该协定旨在消除数十个国家间的贸易壁垒。(完)

(翻译 徐文焰/张荻； 审校 王丽鑫/王兴亚)

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