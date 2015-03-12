三星电子称3月16日开始韩元/人民币直接交易

路透首尔3月12日 - 韩国科技巨擘三星电子(005930.KS)周四表示，将于3月16日开始在首尔市场买入或卖出人民币/韩元。

三星一名发言人表示，三星将利用韩国人民币/韩元市场来结算总部与中国子公司之间的直接交易。她拒绝评论细节情况，包括这类交易的规模会有多大。

三星的介入可能极大地促进人民币/韩元市场的发展。中国正在努力提高人民币在国际上的应用，而韩国则希望成为人民币相关业务的国际中心之一。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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