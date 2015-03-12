三星电子称3月16日开始韩元/人民币直接交易

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透首尔3月12日 - 韩国科技巨擘三星电子(005930.KS)周四表示，将于3月16日开始在首尔市场买入或卖出人民币/韩元。
三星一名发言人表示，三星将利用韩国人民币/韩元市场来结算总部与中国子公司之间的直接交易。她拒绝评论细节情况，包括这类交易的规模会有多大。
三星的介入可能极大地促进人民币/韩元市场的发展。中国正在努力提高人民币在国际上的应用，而韩国则希望成为人民币相关业务的国际中心之一。(完)
(编译 张涛；审校 李爽)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。