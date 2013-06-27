三星首款可弯曲超薄OLED电视定价1.3万美元

路透首尔6月27日 - 韩国三星电子(005930.KS)将其首款可弯曲超薄OLED电视定价在每台13,000美元，与对手LG电子(066570.KS)同款电视价格相同，由此可见此项技术成本之高。

三星希望将OLED(有机电激发光显示器)屏幕在智能手机上的成功复制到电视产品，但这款55寸大屏幕电视的价格是普通平板屏幕电视的五倍多。

OLED电视目前在很大程度上仍是一个利基市场，三星警告称业界所作的销售增长预估略偏乐观。

“我们才刚推出本公司第一款OLED电视，还得看消费者的反应才能衡量整体市场需求。”三星执行副总裁Kim Hyunsuk说。

研调机构DisplaySearch预估，今年全球OLED电视销售料为50,000台，明年料为600,000台，然后将快速成长，在2016年达到700万台。

LG电子目前提供的55寸OLED电视包括荧幕可弯曲及不可弯曲两种，从今年初上市以来估计仅售出数百台。

三星表示，将从7月起在韩国以外市场开卖可弯曲OLED电视，但未明确指出是哪些国家或地区。三星表示未计划在今年推出不可弯曲OLED电视。(完)

(编译 李婷仪; 审校 隋芬)

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