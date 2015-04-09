三星电子预期新旗舰手机Galaxy S6将创出货纪录新高

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透首尔4月9日 - 韩国三星电子周四称，预计最新款旗舰产品Galaxy S6智能手机的出货量将创下纪录新高。
S6周五在20个国家发售，在获得许多正面评价后，销售成绩料将强劲，增添三星电子2015年获利回升的希望。
三星移动部门主管申宗均(J.K. Shin)向记者表示，因为生产技术难度的原因，曲面萤幕版本的Galaxy S6 edge将有一段时间面临供应限制。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。
路透东京1月23日 - 美元周一全线下跌，美国总统特朗普就职演说中的贸易保护主义基调，抵消了市场对其将履行减税等刺激政策承诺的乐观情绪。