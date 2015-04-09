三星电子预期新旗舰手机Galaxy S6将创出货纪录新高

路透首尔4月9日 - 韩国三星电子周四称，预计最新款旗舰产品Galaxy S6智能手机的出货量将创下纪录新高。

S6周五在20个国家发售，在获得许多正面评价后，销售成绩料将强劲，增添三星电子2015年获利回升的希望。

三星移动部门主管申宗均(J.K. Shin)向记者表示，因为生产技术难度的原因，曲面萤幕版本的Galaxy S6 edge将有一段时间面临供应限制。(完)

(编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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