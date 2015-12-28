三星计划初期生产500万部新款旗舰智能手机Galaxy S7--报载

路透首尔12月28日 - 韩国Electronic Times周一引述未具名消息报道称，全球最大手机生产商--韩国三星电子(005930.KS)计划初期生产约500万部Galaxy S7智能手机。

该报纸报道称，三星电子计划为该新款旗舰智能手机推出两个不同版本：5.2英寸平板屏幕版，和被称作“Galaxy S7 edge”的5.5英寸曲面屏幕版。

报道指出，三星电子计划初期生产330万部平板屏幕Galaxy S7，和约160万部曲面屏幕Galaxy S7 edge，这款新手机拟于2月上市。

三星电子发言人拒绝对上述报道置评。(完)