三星计划初期生产500万部新款旗舰智能手机Galaxy S7--报载

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透首尔12月28日 - 韩国Electronic Times周一引述未具名消息报道称，全球最大手机生产商--韩国三星电子(005930.KS)计划初期生产约500万部Galaxy S7智能手机。
该报纸报道称，三星电子计划为该新款旗舰智能手机推出两个不同版本：5.2英寸平板屏幕版，和被称作“Galaxy S7 edge”的5.5英寸曲面屏幕版。
报道指出，三星电子计划初期生产330万部平板屏幕Galaxy S7，和约160万部曲面屏幕Galaxy S7 edge，这款新手机拟于2月上市。
三星电子发言人拒绝对上述报道置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。