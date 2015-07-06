投资者调降三星电子第二季获利预估 因质疑S6机种销售前景

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔7月6日 - 对三星电子(005930.KS)最新旗舰智能手机销售前景的怀疑，打压了对该公司迅速好转的期望，即使获利可能持续从去年的低谷回升。
该公司最新Galaxy S6机种的有利评估提振获利希望，股价因此在3月中创下高峰，自此之后股价迟滞，今年迄今(周一盘中)已跌近6%。该采用曲面萤幕的S6 edge供应短缺，加上欧洲和中国的经济不佳，均使得期待有所降低。
“在第一季财报出炉后，市场预估第二季获利将在7万亿韩元(62.2亿美元)左右，但现在我认为只要不是以‘6’开头，就不会令人意外，”HDC资产管理基金经理人Park Jung-hoon表示。
汤森路透I/B/E/S对39位分析师的调查结果为，平均预测4-6月营业利润7.2万亿韩元，与上年同期相同，但高于1-3月的6万亿韩元。受访者当中，有20位在过去30天调降预估，平均降幅为3.9%。
三星电子将于周二宣布第二季营收与获利预估，7月底公布完整业绩报告。
分析师表示，获利逐步回升的趋势依旧未变，这一点无庸置疑。汤森路透I/B/E/S调查预估，该公司2015年获利将由2014年25万亿韩元的三年低点，回升至27.8万亿韩元。今年第三季与第四季获利预估分别为7.3与7.5万亿韩元，同比皆明显增长。
三星电子预估新手机将成为目前为止最畅销的手机。研究机构Counterpoint于6月公布的数据显示，三星的S6智能手机从4月10日推出至6月底止，销量已达600万支，在同样时间内的销售表现超越前一代机种S5。
但分析师表示，三星未能正确预测出市场对S6 edge智能手机的需求 量，错失了商机。不过三星表示，目前已有足够的产能因应这款曲面手机的市场需求。三星的旗舰机种很快将面对苹果(AAPL.O)新iPhone的竞争，分析师预估苹果最早可能在9月推出新机。
“随着智能手机市场成熟，消费者对高端产品需求的持续时间看来已经缩短，”KTB Investment分析师Jin Sung-hye在一份报告中表示，她对2015年盖乐世(Galaxy)S6手机的出货量预估，已由之前的4,900万支调降至4,500万支。(完)
(编译 戴素萍/陈宗琦；审校 于春红)
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