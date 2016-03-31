三星电子借助盖乐世S7热销 可望重现手机巨头雄风

路透首尔3月30日 - 初步迹象显示，韩国三星电子(005930.KS)推出的新款盖乐世(Galaxy)S7智能手机销售形势好于预期，表明这家科技巨头的旗舰移动业务正摆脱两年来的下滑局面。

在苹果(AAPL.O)高端手机的和华为等中国竞争对手中低端产品的围追堵截下，三星智能手机业务获利与全球市场份额双双下滑，作为韩国最赚钱企业的光环也黯然失色。

但周三有数家券商不约而同调升对该公司第一季业绩的预估，因为本月稍早推出的盖乐世S7与S7 edge高端手机销售开局强劲。

韩国投资证券(KIS)行业分析师Jay Yoo在报告中写道，三星电子第一季S7手机销量有望达到950万部，远超最初预估的700万部。

“销售数字看起来相当不错，所以分析师调升对今年S7销量的预估，”HDC资产管理公司的基金经理Park Jung-hoon指出。

“该公司正在推升中低端手机销量以争夺市场份额。而较通常推出新产品的时间提前约一个月开始销售S7，以利用苹果尚未让新品面市的空档，这也是一步好棋。”

一些投资者说，副会长李在熔需设法让三星的移动业务回到正轨，这对他显示自己有能力管理这块业务而言很重要。李在熔为三星集团的实际领导人。

三星股价周三最多上涨了2.4%，至18周高位。该股股价自1月中旬以来已上涨了逾五分之一，而在这之前的三个月累计下滑了22%。

**S7更好，但与S6差别很小**

两款盖乐世S7机型外形设计圆润，并重新采用旧机型的一些功能，比如支持microSD卡储存和防水，为其赢得了赞誉，不过有分析师指出，新机型只做了比较细微的升级，与旧款看上去差别不大。

据汤森路透StarMine SmartEstimate对31位分析师的调查结果，三星1-3月的营业利润预计将较上年同期下滑16%，至5.2万亿韩元(45.1亿美元)，创六个月季度以来的最低位。

但韩国经济新闻援引未具名消息人士称，因为S7畅销和韩元走软，三星的季度获利将超过6万亿韩元。三星表示，还没有得出最后的获利数字，并拒绝对新机型的销量或出货量置评。

“市场中的主流观点是，销售将会比较疲弱，因为S7与S6区别很小，但那实际上反倒帮助提升了获利，”未来资产的分析师DohHyun-woo在报告中写道，并指出新旧机型的相似帮助降低了元件和开发成本。

这使得三星能以比S6低的价格推出S7，在韩国市场，S7比S6最多便宜8.3%。而目前除了苹果iPhone 6S，S7没有其他能与其匹敌的竞争对手。

投资者表示，S7入市开局表现强劲表明三星在智能手机市场依然有较强的影响力，不过无法保证三星能重现屡创纪录获利的好光景。

三星获利图表：link.reuters.com/duz83w

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