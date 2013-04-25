韩国热股：三星Galaxy S4手机缺货美国延后开卖，股价逆市下跌

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透旧金山4月24日 - 美国无线服务提供商Sprint 和T-Mobile周三称，三星电子 最新款旗舰智能手机Galaxy S4开始销售时间将晚于预期，因受供给问题影响。
三星称这是因为Galaxy S4手机需求意外强劲。
“由于全球对Galaxy S4的需求太大，起初的供给可能有限。我们预计将在未来几周补充库存满足需求，”三星在声明中称。
T-Mobile将于4月29日开始接受在线订单，而非原计划的周三(24日)，因“库存交付意外延后”。Sprint将按计划自周六起接受在线订单，但只有在到货后才会在零售店销售。
美国电话电报公司(AT&T) 则表示，一切就绪，周六将按计划开始销售S4手机。
一些分析师预计Galaxy S4上市首月销量可能超过1,000万部，所以核心零部件交付若有阻碍，可能导致灾难性影响。
0435GMT，三星股价跌0.34%，而韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.42%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 许娜)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。