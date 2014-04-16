专访：三星电子高管预计Galaxy S5销量将超越S4

路透首尔4月16日 - 三星电子(005930.KS)高层主管表示，公司最新GalaxyS5智能手机的销售量应该会超过前一代手机S4，这与市场上认为其最新款手机将受挫于高阶机种艰困市况的预期相左。

三星S5于上周五在全球开卖，不但降价还提供了价值600美元的赠品，而首发国家数增加一倍多至125个国家，以期能维持手机事业的成长。手机事业占三星总获利的七成。

对三星而言，产品能否顺利推出至关重要。该公司本月稍早公布获利连续第二季下滑，因重要智能手机业务的利润在中国低价产品夹击下压力愈来愈大。

该公司产品策略小组高级副总裁Yoon Han-kil接受路透专访时表示，“迄今(S5)卖出的速度要比S4来得快，由于才刚销售不久，很难提供明确的数据。”

“S5销售量应该会比S4来得好上许多。”

尽管三星没有透露S5的销售目标，但该公司在S4推出的第一个月就销售了逾1,000万部。Yoon Han-kil称，S5的销量应远优于S4。

初期销售对于衡量一种商品较长期内能否成功至关重要，这代表了三星策略的调整。

截至目前，三星手机一直以硬件创新而闻名，例如S4的高清晰全屏幕，而其软件较竞争对手苹果(AAPL.O)设备更强大的应用程序而言被人们认为只是雕虫小技。

三星没有透露S5有什么硬件创新。相反它侧重于主要功能的提升，比如防水、更好的相机，以及“超级省电模式”，即电量较低时，手机可以自动关闭不必要的应用程序。

“随着S4的推出，我们认为智能手机不应只关注硬件，还要搭载许多软件和服务，这样的想法确实让我们把许多服务纳入手机，”Yoon称。

“我们仍是这样认为，但此时此刻，我们决定不纳入太多东西，只放入用户确实需要的，所以我砍掉了许多服务和软件，”这位高级副总裁称。

他说，例如，交给电信运营商的S5手机只预装了40种应用程序，而在此前的型号中有超过50种。

**Tizen手机第二季将面世**

Yoon表示，三星正在着手推出至少两款基于Tizen自主操作系统的智能手机，是减轻对谷歌(GOOGL.O)Android依赖的重要一步。三星希望打造基于Tizen的产品阵容，目前三星大多数手机基于Android系统。

三星还希望通过在其设备上出售第三方应用和服务来开辟收入源，挑战移动软件领域由Android和苹果iOS双寡头垄断的局面。

但随着一系列产品推迟面世，外界对Tizen操作系统的预期大幅减弱。三星和谷歌1月签订全球专利交叉许可协议，则进一步打压了Tizen手机的前景。部分人士认为该协议将三星和Android更牢固地绑在了一起。

Yoon称，虽然Android“仍将是我们的主要业务”，但Tizen或Windows将被用于Android无法打入的市场。

“我们曾努力与DoCoMo和Orange一道推出Tizen...但因市况欠佳未能成功。我们已经改变策略，将在一些我们能做的很好的几个国家发布(Tizen)手机，”他说，并表示要成为一个成功的操作平台，Tizen手机占三星智能手机总出货量的比重必须多达15%。

三星首款Tizen手机将于第二季末左右面世，这款手机将是高端机，主要针对中端市场，以推动销量上升。

三星重新着手推广Tizen，正值谷歌加快推动Android用于可穿戴产品之际。这凸显在计算机应用方面开辟下一新领域的风险很高。

两科技业巨擘在新兴的可穿戴设备市场上既是紧密的盟友，也是激烈竞争的对手。

三星在上周上市的第二版Gear智能手表上，舍弃了Android，改采用Tizen系统。该公司希望最终让Gear智能手表能和其他公司生产的Android智能手机相容，这将使得Tizen直接迎战Android。

尽管如此，Yoon指出，三星仍计划在今年稍后推出采用Android系统的智能手表。

**寻求突破**

来自中国崛起之星华为HWT.UL和联想(0992.HK)的竞争日益激烈，而高阶智能手机市场成长放缓，也令三星和苹果等厂商相当苦恼。

“对多数厂商来说，高阶市场放缓确实让它们担忧，”Yoon称。

“但我们也在尝试许多新事物，例如可穿戴设备，与家用设备和汽车结合等。我想这有朝一日会带来综效，最终协助我们提升高阶产品的中长期销售。”

在苹果坚守高价产品区块之际，三星也希望其旗舰产品的众多版本可以尽可能吸引最多的使用者。

苹果据称将推出两款萤幕较大的设备，其中至少一款预计会在今年下半年上市。

Yoon指出，三星也在计划在下半年推出全新外型的新版Galaxy Note，但并未透露进一步细节。

“我们的终极目标是要生产出消费者真的很想要的产品。这是我们试着在停滞的高阶市场中寻求突破的方法，”他说。(完)

(编译 戴素萍/于春红/杜明霞/王冠中; 审校 张明钧/田建华/张若琪/白云)

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