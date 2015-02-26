三星电子今年将冻结员工薪资 为2009年以来的首次

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透首尔2月26日 - 三星电子(005930.KS)一位发言人周四表示，今年公司将冻结员工薪资，这将是2009年以来的首次，但没有作出进一步说明。
公司表示，2015年薪资冻结适用于在韩国的员工。
三星电子2014年获利下降，为三年来的首次，因其在智能手机方面的领导地位受到苹果(AAPL.O)的挑战。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。