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国际财经 | 2015年 2月 26日 星期四 15:07 BJT

三星电子今年将冻结员工薪资 为2009年以来的首次

路透首尔2月26日 - 三星电子(005930.KS)一位发言人周四表示，今年公司将冻结员工薪资，这将是2009年以来的首次，但没有作出进一步说明。

公司表示，2015年薪资冻结适用于在韩国的员工。

三星电子2014年获利下降，为三年来的首次，因其在智能手机方面的领导地位受到苹果(AAPL.O)的挑战。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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