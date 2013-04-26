三星称Galaxy S4没有零件短缺问题

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔4月26日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五表示，其旗舰型智慧型手机Galaxy S4没有任何零件短缺的问题，该手机本周末上市，而供应问题干扰了美国部分大型电信运营商推出的进程。
“我们已提前确保了关键元件供应，但因为初期需求较预期强劲，因此暂时出现供应问题。我们预期很快就会解决供应瓶颈，”三星电子行动业务副总裁Kim Hyun-joon向分析师表示。(完)
(编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。