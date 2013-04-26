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科技电子 | 2013年 4月 26日 星期五 10:03 BJT

三星称Galaxy S4没有零件短缺问题

路透首尔4月26日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五表示，其旗舰型智慧型手机Galaxy S4没有任何零件短缺的问题，该手机本周末上市，而供应问题干扰了美国部分大型电信运营商推出的进程。

“我们已提前确保了关键元件供应，但因为初期需求较预期强劲，因此暂时出现供应问题。我们预期很快就会解决供应瓶颈，”三星电子行动业务副总裁Kim Hyun-joon向分析师表示。(完)

(编译 王冠中; 审校 于春红)

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