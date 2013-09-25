三星电子将于10月推出弯曲屏手机

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透首尔9月25日 - 三星电子(005930.KS)称将于10月推出一款弯曲屏智能手机，三星致力于加快硬件创新，以维持在市场的领先地位。
弯曲屏幕是显示屏革命的初级阶段产物，最终目标是将移动和可穿戴电子设备改头换面，给高端智能机市场带来巨大改变。
三星电子移动业务的战略营销主管D.J. Lee在Galaxy Note 3的发布活动上说：“我们计划10月在韩国推出一款配置弯曲屏的智能机。”
弯曲屏目前已应用于大屏幕电视，三星和LG电子(066570.KS)均已开始销售弯曲屏OLED电视，价格约为9,000美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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