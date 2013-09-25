三星电子将于10月推出弯曲屏手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月25日 - 三星电子 称将于10月推出一款弯曲屏智能手机，三星致力于加快硬件创新，以维持在市场的领先地位。

弯曲屏幕是显示屏革命的初级阶段产物，最终目标是将移动和可穿戴电子设备改头换面，给高端智能机市场带来巨大改变。

三星电子移动业务的战略营销主管D.J. Lee在Galaxy Note 3的发布活动上说：“我们计划10月在韩国推出一款配置弯曲屏的智能机。”

弯曲屏目前已应用于大屏幕电视，三星和LG电子 均已开始销售弯曲屏OLED电视，价格约为9,000美元。（完）