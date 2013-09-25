三星电子将于10月推出弯曲屏手机

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月25日 - 三星电子 称将于10月推出一款弯曲屏智能手机，三星致力于加快硬件创新，以维持在市场的领先地位。
弯曲屏幕是显示屏革命的初级阶段产物，最终目标是将移动和可穿戴电子设备改头换面，给高端智能机市场带来巨大改变。
三星电子移动业务的战略营销主管D.J. Lee在Galaxy Note 3的发布活动上说：“我们计划10月在韩国推出一款配置弯曲屏的智能机。”
弯曲屏目前已应用于大屏幕电视，三星和LG电子 均已开始销售弯曲屏OLED电视，价格约为9,000美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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