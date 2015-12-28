三星SDI将按监管要求 出售500万股三星物产持股

路透首尔12月27日 - 韩国综合集团三星集团周日表示，旗下电池生产部门三星SDI(006400.KS)将出售价值6.22亿美元的姐妹公司三星物产(028260.KS)的持股，以满足监管机构的要求。

韩国公正交易委员会(FTC)当日稍早曾表示，三星集团必须削弱或者分拆其循环持股链条里的三家公司，因为之前的两家关联企业并购令这个循环持股结构被加强。

这个裁定是有关三星SDI对三星物产的持股。现时的三星物产是由两家公司合并而来，即在9月份时，第一毛织与三星物产合并，并让新公司继承了三星物产的名字。SDI此前在上述两家公司中都有持股，FTC称这宗合并案导致三星SDI在三个循环持股链的股权增强，其中两个涉及SDI与第一毛织，另一个涉及SDI与旗下的建筑分支。而这违反了韩国的法律。

在2016年3月1日之前，三星集团必须做出如下选择，或者让三星SDI出售在三星物产的2.6%股权，或者完全打破这三家公司的循环持股结构。 如果三星SDI出售在三星物产的2.6%股权，则按照上周四收盘价计算，交易价值在7,275亿韩元(6.218亿美元)。三星SDI在三星物产共持有4.7%的股权。 上述裁决或给三星物产股价带来压力，但不会影响三星创始人李氏家族对该公司、乃至整个三星集团的控制。三星实际领导人李在熔及其手足目前通过直接持股以及关联公司等相关方持股掌控着该集团的近40%。

三星物产被视为其中一个关键，李氏族人通过三星物产掌控着其中的重要关联公司，例如三星电子 (005930.KS)和三星生命 (032830.KS)。 三星集团一发言人表示，为满足监管要求，三星SDI将处理500万股三星物产股票并考虑一些办法使出售上述股票的潜在市场影响最小化。该发言人还称，三星SDI正在考虑请求韩国公正交易委员会延长出售交易的截止期限。(完)