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国际财经 | 2016年 10月 27日 星期四 16:24 BJT

三星盖乐世Note7事件的调查结果将于年底公布--三星SDI

路透首尔10月27日 - 三星电子(005930.KS)一家电池供应商--三星SDI(006400.KS)周四称，预计这两家公司会在今年底宣布部分盖乐世Note7智能手机起火原因的调查结果。

分析师称，三星SDI供应了Note7约60%的电池。

三星SDI周四还表示，计划回购近3,000亿韩元(2.6307亿美元)的股票。(完)

(编译 刘秀红；审校 于春红)

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