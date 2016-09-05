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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 08:27 BJT

韩国热股：三星SDI触及10周低位，因三星电子召回盖乐世Note 7

路透首尔9月5日 - 韩国电池制造商三星SDI 周一股价大幅开低，主要客户三星电子 宣布因电池起火召回盖乐世(Galaxy)Note 7手机后，外界对三星SDI获利感到担忧。

0003 GMT，三星SDI股价挫跌4.6%，此前触及10周低位；三星电子下跌0.6%，大盘则上涨0.6%。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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