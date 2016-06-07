消息人士称三星SDI与特斯拉洽谈电池供应 股价大涨6%

路透首尔6月7日 - 直接接触内情的消息人士向路透表示，韩国三星SDI(006400.KS)与特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)洽谈为Model 3电动车及储能产品供应电池一事有了进展。

三星SDI股价午后大涨6%，韩股大盘.KS11涨1.1%。

消息人士称，若特斯拉销售超越预期，则可能让三星SDI加入供应商行列，不过他拒绝说明销售具体达到什么水平才会让三星SDI取得订单。目前特斯拉是向日本Panasonic Corp(6752.T)采购电池。

特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)4月时表示，计画2018年整体汽车产量提升至50万辆，较原先时程提前两年，因“需求庞大”。供应商先前表示，要达成该目标恐有困难。

特斯拉的Model 3已经接获37.3万笔订单，公司称将于2017年底开始交货。Model 3的起价为3.5万美元，约为Model S的一半。

消息人士称，“订单能否转化为实际销售仍有待观察。”该名消息人士不愿具名，因相关讨论保密。

一名三星SDI发言人拒绝置评。

三星SDI是三星电子(005930.KS)的关系企业。(完)