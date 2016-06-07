消息人士称三星SDI与特斯拉洽谈电池供应 股价大涨6%

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔6月7日 - 直接接触内情的消息人士向路透表示，韩国三星SDI(006400.KS)与特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)洽谈为Model 3电动车及储能产品供应电池一事有了进展。
三星SDI股价午后大涨6%，韩股大盘.KS11涨1.1%。
消息人士称，若特斯拉销售超越预期，则可能让三星SDI加入供应商行列，不过他拒绝说明销售具体达到什么水平才会让三星SDI取得订单。目前特斯拉是向日本Panasonic Corp(6752.T)采购电池。
特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)4月时表示，计画2018年整体汽车产量提升至50万辆，较原先时程提前两年，因“需求庞大”。供应商先前表示，要达成该目标恐有困难。
特斯拉的Model 3已经接获37.3万笔订单，公司称将于2017年底开始交货。Model 3的起价为3.5万美元，约为Model S的一半。
消息人士称，“订单能否转化为实际销售仍有待观察。”该名消息人士不愿具名，因相关讨论保密。
一名三星SDI发言人拒绝置评。
三星SDI是三星电子(005930.KS)的关系企业。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。