三星首季智能手机销量6,940万部--研究报告

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透首尔4月26日 - 研究机构Strategy Analytics周五公布数据显示，韩国三星电子(005930.KS)第一季销售6,940万部智能手机，创纪录水准，从而推动其市场份额至纪录高位33.1%。
苹果(AAPL.O)3月当即销售3,740万部iPhone手机，市场份额为17.9%。
LG电子(066570.KS)以1,030万部的出货量排名第三，华为位列第四。(完)
(编译 李爽; 审校 张荻)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。