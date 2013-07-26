三星二季度智能手机销量达7600万部 市占率扩大--报告

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透首尔7月26日 - Strategy Analytics周五表示，三星电子(005930.KS)第二季售出7,600万支智能手机，市占率扩大至33.1%。
该研究公司表示，整体来看，全球智能手机市场成长47%至创纪录的2.296亿支。
排名第二的苹果(AAPL.O)卖出3,120万支iPhones，市占率降至13.6%，因规模较小的竞争对手LG电子(066570.KS)、中兴通讯(000063.SZ) 及华为HWT.UL取得更大的市场份额。(完)
(编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。