三星二季度智能手机销量达7600万部 市占率扩大--报告

路透首尔7月26日 - Strategy Analytics周五表示，三星电子(005930.KS)第二季售出7,600万支智能手机，市占率扩大至33.1%。

该研究公司表示，整体来看，全球智能手机市场成长47%至创纪录的2.296亿支。

排名第二的苹果(AAPL.O)卖出3,120万支iPhones，市占率降至13.6%，因规模较小的竞争对手LG电子(066570.KS)、中兴通讯(000063.SZ) 及华为HWT.UL取得更大的市场份额。(完)

(编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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