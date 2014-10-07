三星电子斥资147亿美元新建晶片工厂 更加倚重半导体业务

2014年7月7日在韩国首尔拍到的三星公司总部。 REUTERS/Kim Hong-Ji

* 三星电子将在平泽新建晶片工厂

* 该工厂将生产逻辑晶片或记忆体晶片

* 工厂建设将在2017年下半年完工

路透首尔10月6日 - 韩国IT业巨擘三星电子(005930.KS)计划投资147亿美元新建一家晶片(芯片)工厂，这是该公司在一座工厂上投资规模的最高纪录。由于在智能手机领域的主导地位日益被削弱，三星加大对半导体业务的倚重。

该公司表示，新工厂将设在首尔以南约75公里的平泽市(Pyeongtaek)，并创造15万个就业机会，相当于这个城市人口的三分之一左右。三星是全球最大的记忆体晶片生产商。

目前三星的智能手机业务在高端方面受到苹果产品的挤压，中低端方面则面临联想(0992.HK)等中国同行的竞争。三星手机部门4-6月营业利润连续第二个季度出现同比下降，为至少2011年以来最长下滑时间。

不过分析师表示，由于手机需求增长带动手机晶片订单增多，三星的半导体部门将成为支撑公司利润的关键。

三星表示，位于平泽的工厂或者生产逻辑晶片，或者生产记忆体晶片，但最终决定尚未作出。

**供大于求的忧虑**

三星电子表示，其晶片产能料将增长“大约11-13%”。新工厂计划在2017年下半年竣工。

半导体行业的周期性极强，产能增加对于同业来说十分不利。在三星发表声明后，周一其国内竞争对手SK海力士(000660.KS)一度跌逾8%。

今年以来记忆体晶片的市场环境一直比较有利，部分因为个人电脑(PC)和服务器(伺服器)需求高于预期。三星等企业对于产能扩张一直非常小心，始终保持供应面偏紧。

除SK海力士外，三星在晶片业内的竞争对手还包括美光(MU.O)和东芝(6502.T)。

“尽管三星的新工厂要等到2017年才投产，但这项投资计划已损及信心，因为这暗示三星打算进一步夺取市场份额，”IM的Lee称。

不过一些分析师认为，投资者在SK海力士股价上表现出来的反应可能过度了，因为三星新工厂几年内还不能投产，究竟生产何种晶片也还不清楚。

他们还指出，这笔投资将分散到三年，因此该项目的投资并没有超出三星在半导体领域通常的年度投资规模。

“三星此举并非意在破坏行业周期，而是为了将半导体业务的获利最大化，”CIMB分析师Lee Do-hoon表示。

**平泽工厂**

这家科技巨头表示，公司将平泽市的投资计划提前了一年多时间，以响应地方政府希望大公司帮助促进该地区经济活动的呼吁。

“三星将继续平衡国内外的投资，以确保最优化的全球生产分布结构，”该公司表示。

分析师称，把新厂设在距其他国内晶片厂相对较近的地方而非海外，可能会带来实际益处。一些分析师表示，在首尔附近建设新厂也可以让该公司更容易招聘到本地工程技术人员。

“在某种程度上，此举也是为了响应政府向大企业发出的投资国内的呼声，”韩国投资信托管理公司的基金经理Baik Jae-yer指出。

政府提议向大企业的过高获利征税，以促使它们将更多资金用于投资、加薪和分红。(完)

(编译 郑茵/张明钧/于春红/徐文焰；审校 龚芳/郑茵)

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