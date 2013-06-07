韩国热股：三星电子跌至七周低位，受移动业务增长放缓忧虑影响

路透首尔6月7日 - 韩国三星电子 股价周五大跌逾4%至七周低位，因券商下调三星股价预估凸显对于其移动业务增长放缓的忧虑。

三星最近几周推出两款精简版Galaxy S4，但加大向低端机型转变引发利润率下降和高端机型增长动能放缓的忧虑。

“高端手机的销售不及预期，而中低端机型在全球都很畅销，”Shinhan Investment Corp分析师Kim Young-chan表示。

“因为三星总体手机业务中中低档机型的比例料将增加，这也引燃关于利润率降低和增长放缓的忧虑。”

三星股价盘初跌幅一度高达4.5%，但稍后缩减跌幅至2.8%报148万韩元。

此前，Woori Securities于本周将三星目标股价下调4.8%至200万韩元，称三星手机业务利润增长减弱。三星总利润中有约70%来自手机业务。

Woori Securities还将三星2013年和2014年每股盈余(EPS)预估分别下调9.2%和11.7%。

“三星手机业务利润率将下滑是个共识，而且很大程度上已经在股价中反映出来，”Woori Securities分析师Young Park在周三的报告中表示。

“若利润率下滑速度保持温和，可能有助于稳定股价。”

摩根大通亦下调三星获利预估。(完)