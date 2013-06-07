韩国热股：三星电子跌至七周低位，受移动业务增长放缓忧虑影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔6月7日 - 韩国三星电子 股价周五大跌逾4%至七周低位，因券商下调三星股价预估凸显对于其移动业务增长放缓的忧虑。
三星最近几周推出两款精简版Galaxy S4，但加大向低端机型转变引发利润率下降和高端机型增长动能放缓的忧虑。
“高端手机的销售不及预期，而中低端机型在全球都很畅销，”Shinhan Investment Corp分析师Kim Young-chan表示。
“因为三星总体手机业务中中低档机型的比例料将增加，这也引燃关于利润率降低和增长放缓的忧虑。”
三星股价盘初跌幅一度高达4.5%，但稍后缩减跌幅至2.8%报148万韩元。
此前，Woori Securities于本周将三星目标股价下调4.8%至200万韩元，称三星手机业务利润增长减弱。三星总利润中有约70%来自手机业务。
Woori Securities还将三星2013年和2014年每股盈余(EPS)预估分别下调9.2%和11.7%。
“三星手机业务利润率将下滑是个共识，而且很大程度上已经在股价中反映出来，”Woori Securities分析师Young Park在周三的报告中表示。
“若利润率下滑速度保持温和，可能有助于稳定股价。”
摩根大通亦下调三星获利预估。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。