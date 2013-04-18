三星电子正考虑向SK Hynix采购移动内存芯片

路透首尔4月18日 - 韩国三星电子(005930.KS)行动业务主管J.K. Shin周四表示，该公司正在考虑从对手SK Hynix Inc (000660.KS)买进移动设备内存芯片，用于未来产品，包括本月将推出的新旗舰智慧型电话Galaxy S。

若达成供应协议，将提振SK Hynix，该公司的移动动态随机存取内存（DRAM）芯片业务非常依赖主要客户--苹果(AAPL.O)。

这亦显示芯片供应趋紧，因移动设备制造商准备升级旗舰产品，提供更多样且内存容量更大的机型。

移动DRAM芯片价格自年初以来稳定增长，反映出供应紧俏的前景。

三星是全球最大的DRAM芯片制造商，其Galaxy手机的内存芯片主要由内部供应，但市场预期三星可能也开始物色外部芯片供应来源，以确保Galaxy S系列的重要机型芯片供应无虞。(完)

(编译 王冠中；审校 蔡美珍)

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