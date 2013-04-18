三星电子正考虑向SK Hynix采购移动内存芯片

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透首尔4月18日 - 韩国三星电子(005930.KS)行动业务主管J.K. Shin周四表示，该公司正在考虑从对手SK Hynix Inc (000660.KS)买进移动设备内存芯片，用于未来产品，包括本月将推出的新旗舰智慧型电话Galaxy S。
若达成供应协议，将提振SK Hynix，该公司的移动动态随机存取内存（DRAM）芯片业务非常依赖主要客户--苹果(AAPL.O)。
这亦显示芯片供应趋紧，因移动设备制造商准备升级旗舰产品，提供更多样且内存容量更大的机型。
移动DRAM芯片价格自年初以来稳定增长，反映出供应紧俏的前景。
三星是全球最大的DRAM芯片制造商，其Galaxy手机的内存芯片主要由内部供应，但市场预期三星可能也开始物色外部芯片供应来源，以确保Galaxy S系列的重要机型芯片供应无虞。(完)
(编译 王冠中；审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。
路透东京4月3日 - 亚洲股市在结束了跌宕起伏的第一季后，周一以小幅走高拉开了新一周的序幕，投资者正试图了解美国贸易和经济政策图景以及这些政策将如何影响全球增长。