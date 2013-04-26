三星智能手机进一步抢占苹果市场份额

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透4月26日 - 三星电子(005930.KS)在1-3月季度抢走更多苹果(AAPL.O)的智能手机市场，三星该季手机销量跳升至占全球三分之一的市场份额。
市场调研机构国国际数据公司(IDC)表示，iPhone 5虽帮助苹果第一季手机销量同比成长6.6%至3,740万台，但不足以阻止其市场份额从23%下滑至17.3%。
三星陆续推出大量搭载Android系统且价格较便宜的手机，帮助其整体出货增加约60%至7,070万台手机，市占率从上年同期的28.8%增加到32.7%。
IDC说，三星第一季智能手机出货比排名紧追其后的四家厂商总计还要多。
排名前五大的厂商中，仅有苹果市场份额下滑，LG电子(066570.KS)、华为(002502.SZ)和中兴通讯(000063.SZ)都有增加。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。