三星智能手机进一步抢占苹果市场份额

路透4月26日 - 三星电子(005930.KS)在1-3月季度抢走更多苹果(AAPL.O)的智能手机市场，三星该季手机销量跳升至占全球三分之一的市场份额。

市场调研机构国国际数据公司(IDC)表示，iPhone 5虽帮助苹果第一季手机销量同比成长6.6%至3,740万台，但不足以阻止其市场份额从23%下滑至17.3%。

三星陆续推出大量搭载Android系统且价格较便宜的手机，帮助其整体出货增加约60%至7,070万台手机，市占率从上年同期的28.8%增加到32.7%。

IDC说，三星第一季智能手机出货比排名紧追其后的四家厂商总计还要多。

排名前五大的厂商中，仅有苹果市场份额下滑，LG电子(066570.KS)、华为(002502.SZ)和中兴通讯(000063.SZ)都有增加。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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