三星重振手机霸位选项无多 放手一搏寻求收购

路透首尔1月15日 - 韩国科技业巨头三星电子(005930.KS)可能收购黑莓(BB.TO)的消息，也许暗示着三星电子在扭转获利下滑，以及该公司在全球智能手机市场领导地位逐渐流失的保卫战中，已有走投无路之势。

一度是三星电子获利主流的移动业务去年快速缩水，高端手机销售不敌苹果(AAPL.O)的iPhones，同时受到小米这类低阶手机的挤压。三星预估2014年获利将出现三年来首度下滑。

尽管外界原本臆测移动部门主管申宗均(J.K. Shin)可能在12月去职，但三星仍为他投下信任票，不过分析师表示，如果没有重大起色，他的地位仍可能不保。

申宗均从2009年起带领移动部门，推出Galaxy旗舰系列手机，一度推动三星将苹果从智能手机销售王位上挤落，并于2013年创下获利新高。手下三名大将在12月去职后，焦点更是完全落在申宗均身上。

三星开价收购黑莓，意图或在手机市场重新奋起。不过双方皆否认有这样的会谈，然而熟知内情的人士，以及路透所看到的文件，皆显示三星有意提供最高75亿美元进行收购，藉此提振在企业市场的份额，而这正是黑莓的主要强项。

虽然黑莓不再是前五大智能手机制造商，但鉴于其强大的安全特性，黑莓在企业客户方面仍有很大影响力，美国总统奥巴马就仍在使用黑莓手机。

黑莓的专利阵营还包括进阶加密技术，分析师称外界对该技术评价很高，而且随着普通手机用户也因安全漏洞问题饱受惊吓，这一技术愈发受欢迎。

虽然如此大规模的交易与其以往的保守风格相背离，但三星绝对有能力进行大笔交易；截至第三季末，三星拥有价值62万亿(兆)韩元(约合620亿美元)的现金及现金等价物。

**自体成长达到极限**

分析师称，除了大手笔并购外，三星可能别无选择，因为该公司没有能够提供重大获利增长势头的自体成长选项。

“三星认识到自体成长已经达到极限，因此将转向海外并购以寻求突破，”汉城大学经济学教授Kim Sang-jo表示。

虽然分析师预计，记忆体晶片(存储器芯片)需求良好以及其他部件业务好转将帮助稳定获利，但这些不足以抵消移动业务利润下滑。

汤森路透I/B/E/S对52位分析师进行了调查，他们平均预期，三星2015年营业利润将连续第二年下降，至24.2万亿韩元。

据研究机构Gartner数据，2014年第三季三星的市场份额从上年同期的32%降至24.4%；该公司推出一系列中低端新款智能手机也不太可能在第四季挽回颓势。

若收购黑莓，将为三星手机业务创造新的收入来源和喘息空间。获得黑莓先进的技术亦将帮助三星在与苹果的竞争中抢占优势，苹果目前也试图进军企业市场。

“如果能够利用三星的品牌及黑莓的技术，那么将是非常好的组合，”Forrester Research分析师Gene Cao称。

但要实现这样成功的结合可能比签署一个协议难多了。三星从未进行过这一规模的并购，而且该公司的典型韩式层级制文化，可能与海外员工格格不入。

“未来某一时段，三星确实会面临这样的风险，但问题在于该公司是否有能力成功整合合并后的企业，”韩国科学技术院商学教授Chang Sea-jin称。(完)

(编译 陈宗琦/杜明霞/于春红; 审校 张若琪/张荻/孙茉莉)

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