三星电子初估第三季获利同比下滑 因智能手机业务不确定性

2013年6月5日在北京拍到的Samsung Galaxy Note智能手机。 SAMSUNG-APPLE/CHINA REUTERS/Barry Huang

(新增背景和细节)

路透首尔10月7日 - 韩国三星电子(005930.KS)可能面临2011年以来的首次季度获利同比下降，之前该公司表示，7-9月获利将为逾三年来最低，短期内智能手机的前景存在不确定性。

三星在全球智能手机市场处在领先地位，但根据Strategy Analytics，过去两个季度该公司在全球市场的份额出现同比下降，高端市场受到苹果(AAPL.O) iPhone的挤压，低端市场则面临联想(0992.HK)和小米等中国同行的竞争。

三星在周二表示，初估7-9月营业利润下降59.7%至4.1万亿(兆)韩元(38亿美元)，远低于汤森路透I/B/E/S调查43位分析师的预估中值5.6万亿韩元。

这将成为该公司2011年第二季以来最疲弱的季度获利，且获利连续第四个季度较上年同期下降。

三星在声明中表示，尽管手机业务仍然存在“不确定性”，但公司还是“谨慎地预测”，新智能手机出货量将增加，且电视产品的季节性需求将会比较强劲。智能手机业务在2013年占公司总营业利润的近70%。

许多分析师和投资者认为，三星移动事业的好日子已经过去了，其需要牺牲利润以阻止中国廉价手机抢占其智能手机市场，尽管Galaxy Note 4等新款产品会在当季略微推高获利。

“三星太沉湎于以往辉煌的记忆，这让其跟不上世界变幻的步伐，”HMC Investment分析师Greg Roh在业绩初估数据公布前称。

即便初估业绩疲弱，截至0021GMT，三星股价仍上涨2.1%。IM Investment分析师Lee Min-hee表示，投资者似乎认为该公司获利在第三季已经触底。

三星称，第三季智能手机业务营业利润下降，因营销支出上升，而平均售价下降，同时高端手机出货占比减少，旧有机型价格也降低。

三星的芯片业务是唯一的亮点。三星称，第三季记忆体芯片业务回报率改善，因季节性需求强劲。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 于春红)

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