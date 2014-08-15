三星电子挥军物联网 将收购家居自动化公司SmartThings

调查：印度央行未来18个月料维持利率不变
路透4月20日 - 路透调查显示，印度央行2月对货币政策的立场转为中立后，尽管已引发通胀可能大幅上升的忧虑，但央行仍料维持利率不变直到明年较晚的时候。
路透旧金山8月14日 - 韩国三星电子(005930.KS)将买下支付系统PayPal共同创办人Max Levchin支持的智能家居平台SmartThings，这是三星迄今为止收购美国新创公司最大的案例之一。
三星电子也加入苹果(AAPL.O)和谷歌的“物联网”(Internet of Things)探索行列，研究如何整合连结移动设备和自动调温器、照明等家居设备。
三星并未透露收购的财务细节。但TechCrunch博客7月曾报导，三星正讨论支付逾2亿美元，买下这家成立两年、有55名员工的新创事业。SmartThings曾从创投Greylock和俄罗斯投资者Yuri Milner等募得1,550万美元资金。
SmartThings的技术让人们能够利用移动应用来控制连结设备。该公司称大约有5,000家开发商正在打造连结到其开放平台的设备。公司将继续独立营运，但会把总部从华盛顿特区迁到加州帕拉奥图(Palo Alto)。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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