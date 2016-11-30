焦点：有关三星电子考虑转为控股公司 你应该知道的五件事

2016年4月4日，首尔，在三星电子总部拍摄的一处企业标识。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔11月29日 - 韩国三星电子(005930.KS)周二称，正考虑是否成立控股公司，作为企业重组的一部分。

以下是进行调整的想法和潜在影响的一些细节：

**什么是控股公司？**

控股公司持有另一家公司的股权，通常没有自营业务，用于控制各种关联机构或子公司。

韩国政府正在推动国内综合性企业逐步转型为控股企业架构，以改善透明度及公司治理。

LG集团等部份韩国大型综合企业已经成立控股公司，以期简化所有权架构。

**三星电子为何考虑创立控股公司？**

投资人及分析师早就猜想三星电子会拆分为控股公司及运营公司，以帮助李在镕及三星集团李氏家族其他继承人加强对集团旗舰公司的掌控。

尽管三星并未对如何转型为控股公司架构发表评论，但分析师指称，三星可能采行现有股东同时持有控股公司及运营公司股份的方式进行分拆。

三星的控股公司之后可以发行自家股票给投资人，以换取运营公司的股票，这将提高控股公司在运营公司的持股，与此同时让李氏家族及其他三星集团从属公司有办法增加对于控股公司的持股。

**为何现在采取行动？**

美国维权对冲基金Elliott Management持有三星电子0.6%股权，该基金于10月提议三星分拆为两家公司，这是该基金称将会提升股东价值的广泛提案组合中的一部分。

三星上月表示，将会在11月底前对Elliott的提案做出回应。

**重整会对投资人带来何种好处？**

Elliott已经指出，这类举动将有助于简化三星集团的所有权结构，并提高透明程度，从而提高三星的估值。

一些投资者说，一旦李氏家族及其他三星附属公司强化了他们对该公司的所有权，则三星电子可能提高派息。如果三星电子董事长李健熙去世，李在镕及其两个姊妹将面临数十亿美元的遗产税负担。李健熙在2014年5月突发心脏病后健康状况一直不乐观。

重组后若派息提高，也将有益于三星其他投资者。

**面临哪些潜在障碍？**

三星电子高层周二表示，他们需要考虑转为控股公司可能带来的各种影响，比如公司纳税及其他监管要求可能发生改变。

韩国法律还规定，控股公司必须在旗下上市公司至少持股30%。三星电子将需要继续买入旗下三星SDI(006400.KS)、三星电机(Samsung Electro-Mechanics)(009150.KS)和三星SDS(018260.KS)股票，来满足这一要求，这笔支出可能要花费数以十亿计美元。(完)