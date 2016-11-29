三星电子称考虑转型为控股公司结构

2014年10月29日，图为显示三星企业标识的屏幕上映出的多个持手机的人影。 REUTERS/Dado Ruvic

路透首尔11月29日 - 全球最大的智能手机、存储芯片和电视制造商韩国三星电子(005930.KS)周二称，将考虑是否转型为控股公司结构，外界已预期这是公司创始家族继承人的下一步接班行动。

三星电子称还在审视在其他海外市场上市的潜在好处，并已聘请顾问进行检讨。

“检讨不意味着管理层或董事会的某种意图，”该公司在声明中称，并表示这一过程至少需要六个月时间。

维权投资者--对冲基金Elliott Management曾在10月提议三星电子拆分为一家控股公司和一家运营公司。该对冲基金仅持有0.6%的三星股份，但该提金获得了一些主要国际机构投资者的支持。

投资者与分析师长期以来认为，这种拆分将使得创始家族李氏的继承人加强对三星集团的掌控。

三星还表示，将在2016和2017年把50%的自由现金流返还给投资者，2016年将支付每股28,500韩元(24.36美元)的总股息，比2015年提高36%。

三星计划利用2016年自由现金流中的剩余额外资本，在2017年1月回购并注销更多股票。(完)