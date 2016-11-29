三星电子称考虑转型为控股公司结构

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月29日 - 全球最大的智能手机、存储芯片和电视制造商韩国三星电子(005930.KS)周二称，将考虑是否转型为控股公司结构，外界已预期这是公司创始家族继承人的下一步接班行动。
三星电子称还在审视在其他海外市场上市的潜在好处，并已聘请顾问进行检讨。
“检讨不意味着管理层或董事会的某种意图，”该公司在声明中称，并表示这一过程至少需要六个月时间。
维权投资者--对冲基金Elliott Management曾在10月提议三星电子拆分为一家控股公司和一家运营公司。该对冲基金仅持有0.6%的三星股份，但该提金获得了一些主要国际机构投资者的支持。
投资者与分析师长期以来认为，这种拆分将使得创始家族李氏的继承人加强对三星集团的掌控。
三星还表示，将在2016和2017年把50%的自由现金流返还给投资者，2016年将支付每股28,500韩元(24.36美元)的总股息，比2015年提高36%。
三星计划利用2016年自由现金流中的剩余额外资本，在2017年1月回购并注销更多股票。(完)
(编译 王丽鑫/张涛；审校 徐文焰/杜明霞)
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