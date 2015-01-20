三星电子正考虑拆股 旨在安抚投资人--公司高管

路透首尔1月20日 - 韩国科技业巨擘三星电子的一位高层主管周二表示，公司正考虑拆股。获利下滑让三星备感压力，需要采取行动来安抚投资人。

三星电子的投资人关系部门主管Robert Yi对记者表示，公司考虑拆股已有一段时间，但现在就做出决定还为时尚早。拆股将让三星股价变得更易购买，可吸引更多散户投资人。

“我们知道拆股的心理面影响，但这样行动对公司长期估值的影响到底有多大，我们需要从多个角度予以考虑。”Yi说道，但并未提供细节。

韩国股票相对于较其它市场股票往往受到折价待遇，因为当地的公司治理较弱、交叉持股复杂，并且股息偏低。

三星已经启动20亿美元的股票回购方案，而且承诺将2014年末股息上调最高达50%，以提振股价并安抚投资者。

三星在几个季度获利下滑后，股价仍远低于去年峰值149.5万韩元(1,380美元)，但回购操作和提高股息计划已帮助股价从多年低位回升。

以交易价格来说，三星仍位列韩国股市最昂贵的股票。

拆股除了可能提振交易量，也会令股价更为波动，且让投资者更关注公司业绩表现。

头号对手苹果(AAPL.O)股价去年上涨37.7%，部分归因于1拆7的拆股方案。

分析师称，适逢准备进行领导层世代交替，三星可能对将股价推的过高保持警惕。

“股价上涨会增加三星电子董事长李健熙所持股份缴纳继承税的负担，”研究机构Chaebul.com的主管Chung Sun-sup说。

“目前三星没有拆股的动机。”(完)

(编译 高琦/杜明霞；审校 蔡美珍/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。