三星电子股价上冲至纪录高位 受支出增长期望激励

路透首尔11月30日 - 韩国科技业巨头三星电子(005930.KS)市值周三增加90亿美元，股价飙升至纪录高位。公司承诺提高股东的资本回报，并考虑改变架构，激励股价表现。

迫于美国维权投资者--对冲基金Elliott Management的压力，三星电子这家全球顶尖智能手机、存储晶片和电视机制造商周二表示，计划把2016和2017年的自由现金流半数返还给投资者，并将2016年派息总额提高36%。

三星电子还表示，继今年完成创纪录的11.4万亿韩元(98亿美元)股票回购后，将扩大回购规模。

尽管这些措施还没有达到Elliott 10月时的提议，但分析师和投资者表示，三星的声明符合预期，并且向正确的方向迈进。

Elliott持有三星电子0.6%的股份，曾要求三星支付30万亿韩元的特别股息，并将75%的自由现金流回馈股东。

三星电子周二证实，正考虑是否成立控股公司，作为企业重组的一部分。分析师称此举可能令该公司分拆为一家控股公司和一家运营公司，正如Elliott所提议的那样。

“只要三星可以保持稳健的现金流水平，同时回购并注销更多股票，那么每股股息将继续增长，”IBK Asset Management基金经理Kim Hyun-su表示。

“目前还很难断言控股公司传言对市场估值会有多大的提振，但股息增加的前景很明确，也是一大利好。”

Elliott称三星周二提出的建议为“具有建设性的第一步”，但暗示希望三星采取更多行动，这预示三星仍将面临来自这家美国基金的压力。

虽然三星表示对于潜在重组的立场“绝对中立”，但投资者长期以来一直猜测，分拆成控股公司和运营公司可能是为了加强李氏家族继承人对三星电子的掌控。

根据重组计划，投资者预期李氏家族及其他三星集团的关联公司将可以把运营公司的股票换成控股公司股票，从而加强控制力。

一些投资者认为，三星电子可能向股东返还更多资本。如果三星电子董事长李健熙去世，李氏家族继承人将面临数十亿美元的遗产税。提高派息亦将有利于其他人。

截至0240GMT，三星股价大涨4.2%至纪录高点174.7万韩元，涨幅高于大盘.KS11的0.4%。(完)