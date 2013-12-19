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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 11:14 BJT

韩国热股：三星电子上扬2%，美联储决定削减购债点亮美国经济前景

路透首尔12月19日 - 韩国三星电子 周四上涨2%，美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定开始削减购债，点燃美国经济复苏预期，从而提振投资者对这一权重股的胃纳。(完)

(编译 许娜；审校)
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