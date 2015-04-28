三星重工否认计划与三星工程建设合并 后者股价涨幅扩大

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔4月28日 - 韩国造船厂三星重工业(010140.KS)周二否认韩媒报导所称，该公司再次尝试在今年稍晚与姊妹公司三星工程建设(028050.KS)合并。
东亚日报援引匿名三星集团高管报导称，两公司5月或6月将再次开始尝试合并，这是三星集团简化持股结构，为三星电子董事长李健熙顺利向其子女移交权力做准备的部分举措。
由于遭到股东反对，三星重工业以25亿美元收购三星工程建设的计划在11月失败。一些投资者质疑将一家造船厂和一家工程建设公司合并会有什么好处。
三星工程建设股价涨幅扩大至3.1%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。